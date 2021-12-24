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即市新聞

24/12/2021 07:50

《油金掠影》聖誕前夕金融市場表現淡靜，油價續升金價千八關徘徊

　　《經濟通通訊社２４日專訊》本周初油價一直反覆，到美國長假期前夕，據信報引述數據表
示，Ｏｍｉｃｒｏｎ　雖然比之前的變種較易傳播，但其引發的住院及重疾風險較低，加上輝瑞
和默克生產的新冠抗病毒藥物均獲美國監管機構的批准，舒緩投資者對Ｏｍｉｃｒｏｎ的擔憂。
布蘭特期油上漲２﹒１％或１﹒５６元（美元．下同），報每桶７６﹒８５元。紐約期油微升
１﹒４％或１﹒６４元，報每桶７３﹒７９元。
　　根據能源服務公司貝克休斯的數據，最近一周，美國活躍鑽機數目升至接近２０２０年４月
初的高位。目前活躍鑽機總數為４８０座，預料未來幾個月石油產量將提高。

＊金市交投淡靜　金價連續第２天上揚＊

　　聖誕假期前夕，金市交投淡靜。據路透社引述ＲＪＯ　Ｆｕｔｕｒｅｓ高級市場策略師
Ｄａｎｉｅｌ　Ｐａｖｉｌｏｎｉｓ表示，明年在高通脹持續的情況下，可能會對黃金有利，儘
管美元指數靠穩及公債收益率上升。國際金價連續第２天上揚，在每盎司１，８１５至１８２６
美元的區間徘徊。現貨金收漲０﹒４％，報每盎司１８０９﹒８９元。紐約期貨漲０﹒５％，報
每盎司１８１１﹒７０元。
　　其餘貴金屬方面，白銀跌１﹒２％，報每盎司２２﹒７６元，鉑金上漲０﹒５％，報每盎司
９７２﹒８４元，鈀金跳升３﹒３％至每盎司１９４３﹒６８元。（ｈｌ）

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