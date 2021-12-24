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即市新聞

24/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》假期前市靜，假期後須小心！

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和
４２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。觀乎本周初淡友大戶無意將港股進一步顯著推低，相信他們
當時已決心於聖誕節假期，甚至新年假期後才再進攻。事實上，大市的交投愈來愈淡靜，屬於聖
誕節假期前的慣常現象。外資基金經理多已開始放假，表面上會令市場的波動程度下降。然而，
根據筆者過往的經驗
，若有新重大消息入市，很容易便會帶來單邊市況。
　　須知下周一（２７日）港股假期休市，美股卻繼續交易。若今晚（２４日）或下周一晚美股
呈現顯著的升幅或跌幅，港股於下周二（２８日）後市時勢必受到影響。鑑於近期美股走勢反覆
不定，加上港股歷史波幅回升，於交投淡靜的市況中，得勢的一方會較容易將對手擊倒。目前港
股的沽壓依然不輕，雖則跌勢已較前減弱；至於中期局勢，則尚屬明顯向淡，未具於短期內正式
轉好的條件。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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