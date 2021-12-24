《盤前攻略》美股高收惟成交淡靜，料港股高開偏軟

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股因聖誕假期前夕交投較淡，但各項美國經濟數據利好

，密歇根大學消費者信心指數升至７０﹒６，１１月耐用品訂單按月增２﹒５％。三大指數繼續

收高；道指升１９６點，收報３５９５０點；納指揚１３１點，收報１５６５３點；標普升２９

點，收報４７２５點。

特斯拉股價續漲５﹒７６％至每股１０６７美元。另一家電動車公司尼古拉交付首架汽車，

股價飆升１７﹒９８％至每股１１﹒０９美元。

阿斯利康及Ｎｏｖａｖａｘ均表示旗下疫苗對抗Ｏｍｉｃｒｏｎ有效，但英國衛生安全局數

據感染Ｏｍｉｃｒｏｎ的住院比率較Ｄｅｌｔａ低５０至７０％，兩股分別跌０﹒７６％及

３﹒３０％。



＊夜期、ＡＤＲ同升約百點＊



恒指夜期升１４７點，報２３３５６點。ＡＤＲ港股比例指數揚９７點，報２３２９０點。

騰訊（００７００）ＡＤＲ受派特別期息，以京東（０９６１８）股份代息消息利好，較港股升

１﹒７７％，折合約４６９﹒９６港元；阿里巴巴）ＡＤＲ較港股升２﹒１０％，折合約

１１５﹒６８港元；美團ＡＤＲ較港股升０﹒６９％，折合約２２８﹒１６港元。



＊恒指技術指標行好，但市況弱勢料維持爭持＊



有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２３３０６點，升１２８點，料港股跟隨高開近

百點，但市場未有好消息帶動下，料升幅未能維持，並繼續好淡爭持。而恒指ＭＡＣＤ指標正負

差繼續收窄，走勢有改善跡象。

隔晚華能國電（００９０２）ＡＤＲ較港股跌１﹒１５％，折合約５﹒５０港元，而昨日港

股電力股持續飆高，華能國電１４ＲＳＩ已超越８０，料電力股或現獲利回吐。此外，美股電動

車板塊整體造好，料為港股新能源車股提供支持。

