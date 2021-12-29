《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅＋時間值，揸輪過假期要注意

《窩輪匯智》一貶眼便要告別２０２１年，先多謝廣大讀者對本欄的支持，亦祝願大家來年

股輪亨通，最重要當然是身體健康！

今年恒指先高後低，新冠病毒及其變種Ｏｍｉｃｒｏｎ繼續困擾環球經濟，通脹刺激油價上

升，美國及歐洲相繼縮表收水帶動美元回升，其後美國調整中國重點企業制裁名單，加上內地針

對科企反壟斷及內房債危機等等多個因素交雜，恒指２月見頂回落以來，下半年由７月開展更深

一層跌浪，大市全年埋單計數跌幅約一成半，為全球表現最差的主要金融市場。

由今年２月３１１８３點的兩年多高位，至聖誕假前的年內低位２２６６５點計，恒指全年

的上落超過８５００點。恒指亦並非直線下跌，４至６月經歷過高位位只有少於１８００點的三

個月，緊接便是恒指高低位逾４０００點的７月。量度市場對恒指未來短線波幅的恒指波幅指數

，亦由４至６月曾低見１６以下水平，急升至７月曾見過的３６之上水平。

由今年引伸波幅的表現可見，投資者在窩輪的部署上，若能利用合適條款的產品，收獲往往

會出現比預期，只是靠相關資產價格升跌，而沒有計及看對波幅方向為多，例如看中跌市，相關

資產價格下跌及波幅同時上升時，認沽證不單受惠相關資產下跌，引伸波幅進一步上升使能雙層

利好輪價。但另一方面，買入輪證後，如果相關資產波幅下跌，舉例說投資者趁恒指７月回調

４０００點及波幅抽升後，買入認購證博取反彈，其後雖然恒指有所上升，但認購證的升幅不排

除因波幅有所回落而收窄，極端情況更有可能因為波幅回落的幅度大於相關資產上升的幅度，認

購證的價格可能出現倒跌，所以投資者入場前，除了問自己對正股的看法外，更要問自己對正股

波幅，即往後波動性的看法。

展望今年餘下時間，投資者現時入場的話，除了要評估引伸波幅未來走勢，亦宜多加留意長

假期的時間值損耗。若以一些價外短身高槓桿證作部署的話，要留意這類證不單每日時間值損耗

較大，對引伸波幅短期上落亦會有較大反應。相反，若打算持有作一段跨假期的準備，則不妨以

年期較中線及貼價之選，此類證的每天時間值損耗較低，對引伸波幅的敏感度亦相對短身價外證

為低。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。



＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

。



＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時

諮詢專業建議。



＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

