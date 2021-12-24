《缸邊隨筆－石鏡泉》稀土航母

《缸邊隨筆》昨日Ａ股市場的大消息是，國務院批准了五礦和中鋁等機構的戰略性重組。國

內傳媒稱之為：「中國神礦」、「稀土航母」。



消息公布後，昨日港股的五礦資源（０１２０８）和中鋁（０２６００）均見大升。



重組後的稀土巨頭將擁有中國７０％的重稀土、４０％的輕稀土的開採量，有望成為全球霸

主級的稀土巨頭，新公司由國務院國資委控股。



今年９月２３日，五礦稀土首次公告，接到中國五礦通知，中國鋁業集團、中國五礦、贛州

市人民政府正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。



據今次五礦稀土公告來看，此次兩家央企聯合地方政府組建新公司，意味著國內六大稀土集

團的格局或將被打破。



２０１１年，國務院發布《關於促進稀土行業持續健康發展的若干意見》。工信部提出組建

「１＋５」全國大型稀土集團的方案，拉開了稀土行業的整合大幕。最終，形成了北方稀土、中

鋁集團、廈門鎢業、五礦集團、廣東稀土和南方稀土等六大稀土集團。



有機構分析認為，一旦此次重組完成，新成立的稀土巨無霸將與北方稀土南北呼應，塑造一

南一北兩大稀土集團的新格局，可以更好地對稀土產能進行統籌，以提升行業定價權與控制力，

而稀土價格近年來暴漲暴跌的模式將成為過去式，對於保護資源與實現國家利益最大化都有著戰

略意義。



今年１月，工信部發布２０２１年第一批稀土開採、冶煉分離總量控制指標。中重稀土礦產

品方面，此次重組擬整體劃入的中國稀有稀土、南方稀土集團以及五礦稀土集團佔比

６７﹒９４％，如加上廈門鎢業股份有限公司，總佔比則超過８５﹒９０％。



＊美國八成稀土來自中國＊



此次擬劃入的幾家非上市公司來看，中國稀有稀土是一家擁有輕、中重稀土礦資源、冶煉分

離、下游深加工業務的橫跨多個省（區）的綜合性稀土企業集團，並且在稀有金屬方面涉足鎵的

生產和鎢資源等的開發。中國稀有稀土股東方除中國鋁業集團持股５３％外，Ａ股另外兩家公司

也有涉及。一家是來自河南的焦作萬方，持股比例１３﹒１７％，另一家是有研新材，其通過控

股子公司有研稀土持股３﹒１１％。



因為中美貿易戰的關係，中國開始限制稀土出口，以７月來說，日本共同社指出，中國的稀

土出口和去年相比減少６９﹒１％。但含美國在內的許多國家，在軍事、高科技產業方面都需要

仰賴「稀土元素」，美國甚至有８成的稀土是來自中國。稀土，顯然成為貿易戰下新一輪的導火

線，但甚麼是稀土呢？



中國會限制稀土出口？有西方國家估會，原因是稀土是許多高科技產業必需原料，一般認為

，稀土出口減少和新冠疫情造成全球經濟大幅度收縮有關，但近７成出口萎縮，不只引起了美國

的注意，也引來許多猜測，這是不是中國拿來反制美國制裁的方式？畢竟中國並非第一次因國際

衝突限制稀土出口，２０１０年發生中日釣魚島（日本稱尖閣列島）撞船事件時，他們也用在日

本身上過。



稀土英文是Ｒａｒｅ Ｅａｒｔｈ，地球上有很豐富的金屬存在著，而在這之中還有３０多

種「稀有金屬」存在，如字面涵義，這類金屬的蘊藏量比一般金屬稀少許多。



許多國際機構會將這些稀有金屬，分為「輕稀土」或「重稀土」，但新聞中所討論的「稀土

」，屬於輕稀土，主要有１７種。



根據２０１７年歐盟的研究報告，中國是目前世界第一大稀土礦生產國，也是稀土礦第一大

出口國，約佔世界出口額總量的９５％。



據美國之音的報道，２００４年到２０１７年，十多年來美國進口的稀土有８０％來自於中

國。其實，據目前所知，中國的稀土蘊藏量佔全世界的４成，這也代表還有６成不在中國的稀土

是可以被開採運用的，但為何世界各國還是傾向從中國進口「稀土」？為何中國還是這些稀土元

素的「主要生產國」？很簡單，就是中國以環境被污染換來了稀土的主導權。



這艘稀土航母，會否成為反擊美國制裁的武器？有待觀察。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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