匯控（００００５）倫敦再斥５２６２萬元回購１１２﹒５萬股

《經濟通通訊社２４日專訊》匯控（００００５）公布，昨日再通過向摩根士丹利購入約
１１２﹒５４萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒４３６５至４﹒４９５０英鎊，總值約
５０２﹒９７萬英鎊（約５２６１﹒５５萬元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
匯控已連續４３個交易日回購股份，合共近１﹒１９億股。（ｍｈ）
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