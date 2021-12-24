長實夥李嘉誠基金售１２５架飛機退出租賃行業，套現近３３２億元

《經濟通通訊社２４日專訊》長江實業（０１１１３）全資附屬ＣＫ Ｃａｐｉｔａｌ協議

出售Ａｃｃｉｐｉｔｅｒ Ｆｉｎａｎｃｅ１００％股權，涉及７４架飛機，連同該等飛機的租

約，及訂購中之其他飛機，現金代價２４﹒４１億美元（約１８９﹒２１億港元）。

與此同時，長江實業及李嘉誠基金會分別持有９０％及１０％權益的Ｖｅｒｍｉｌｌｉｏｎ

Ａｖｉａｔｉｏｎ，協議出售Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ Ａｖｉａｔｉｏｎ全部股權，涉及５１

架飛機，連同該等飛機的租約，以及訂購中之其他飛機，現金代價１８﹒４億美元（約

１４２﹒５８億元）。

買方為Ｍａｖｅｒｉｃｋ Ａｖｉａｔｉｏｎ，由Ｍａｖｅｒｉｃｋ Ａｖｉａｔｉｏｎ

Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ ＬＰ 設立，其為一個以投資航空業及相關航空資產為目的之投資平

台，均由凱雷集團旗下之商業航空及服務公司Ｃａｒｌｙｌｅ Ａｖｉａｔｉｏｎ

Ｐａｒｔｎｅｒｓ所管理。

長江實業解釋，由於新冠疫情導致飛機租賃行業的範式轉變，風險與回報動態變得不穩定且

難以預測，行業?亦因就減輕波動而出現更多整合及併購活動。該集團飛機租賃業務經內部整合

後，認為是項交易乃疫情中退出飛機租賃行業並加強戰略重點的時機，預期出售交易產生的利潤

總額約１﹒７億美元（約１３﹒１８億港元），所得款項淨額擬由集團用作一般營運資金用途。

（ｍｈ）

