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即市新聞

24/12/2021 09:14

《專家之言－麥嘉嘉》港股難有趨勢性行情，留意疫情下不均衡復甦

　　《專家之言》美國１１月個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數按年升５﹒７％，創１９８２年
以來最高水平，但符預期；按月計升０﹒６％；核心ＰＣＥ物價指數按月升０﹒５％，按年升
４﹒７％，高過預期的０﹒４％及４﹒５％。在通脹和利率上升預期升溫下，全球資產價格或出
現逆轉。鑑於美股估值處於高位，市場已經較為充分地反映了對經濟的樂觀預期，且隨著美聯儲
政策逐漸轉趨緊縮，我們對美股維持審慎。

＊中國經濟復甦勢頭放緩，可關注成長主題及數字經濟＊

　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）表示，中國經濟持續復甦，但勢頭正在放緩，主要受支持政策
撤回，以及疫情反覆和防控措施下消費回升滯後所影響。在「雙循環」新發展格局的轉型戰略選
擇路徑上，疊加雙碳目標、共同富裕的長期結構性政策規劃，測算２０２２年實際ＧＤＰ同比增
速約為５﹒５％，惟投資者需慎防下行風險增加。
　　個別板塊方面，「成長主題」關注新能源汽車、半導體、國防軍工等景氣度好的板塊；「數
字經濟」主題的關注點為物聯網、智能汽車、ＡＩ等數據產業鏈。

＊ＥＳＧ投資產品或成關注重點，高息股配置價值較高＊

　　全球宏觀因素擾動加劇，流動性易緊難鬆，港股難有大的趨勢性行情出現。投資者更應關注
板塊及個股的選擇，成長風格投資應當受到重視。科技板塊中，軟件板塊受反壟斷等行業監管政
策影響，疊加行業新入局者對傳統龍頭業務邏輯構成挑戰，景氣度有所下降；以半導體、消費電
子為代表的硬件板塊則受益於行業周期上行，盈利展望上修。投資主題包括高端產品製造業、可
持續能源、碳中和、電動車等。隨著各國加重氣候議題方面的關注，ＥＳＧ投資主題的投資產品
或成為２０２２年關注重點。
　　此外，如果說２０２１年的主題是疫情後的經濟復甦，那麽２０２２年更應該關注的是疫情
反覆下的不均衡復甦和流動性的邊際收縮。高息股可視作壓艙石。２０２２年宏觀變量高度不確
定，尤其是流動性展望在年末可能面臨重估。在外部變量對市場的潛在衝擊存在不確定性的當下
，高股息標的作為底倉，仍有較高的配置價值，建議關注公用事業等板塊中的高股息標的。《申
萬宏源投資顧問服務部主管　麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）　
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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