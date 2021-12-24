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即市新聞

24/12/2021 12:18

《盤後部署》港股半日市成交略淡，料恒指假期後表現造好

　　《經濟通通訊社２４日專訊》聖誕假期前夕港股只有半日市成交，港股今早高開近二百點後
，升幅開始逐步收窄。有指澳門諮詢有關賭牌問題時，意見普遍認為應維持六個賭牌的局面，賭
股普遍高收，金沙（０１９２８）升近半成收市，銀娛（０００２７）亦漲近２％收；而長實出
售飛機租賃公司套現，刺激股價漲逾３％。
　　港股尾市維持數十點升幅，半日成交亦輕微突破五百億元關口，最終恒生指數報２３２２３
，升３０點或０﹒１３％，主板成交５１７﹒２１億元。國企指數報８２０１，跌２點或
０﹒０３％。恒生科技指數報５６１９，跌１８點或０﹒３４％。
　　內地半日市下挫，上證綜合指數報３６２９，跌１３點或跌０﹒３８％，成交
３０８５﹒４９億元人民幣。深證成份指數報１４７５４，跌１０９點或跌０﹒７４％，成交
１８８１﹒５７億元人民幣。

＊港股跌至谷底，料美股本輪炒完就到港股＊

　　近期港股已跌至谷底，科技股表現今年不濟，多隻大型龍頭科企股份股價都至少有一兩成跌
幅，以致近期雖然美股反彈，但港股則表現個別發展。聖誕節前港股表現略淡，大家早已進入放
假心情，無暇理會大市表現，惟今日賭股略有炒作，總算為大市添加些少氣氛。預計大市至元旦
前仍然維持悶局，美股可能在假後會繼續略有炒作，而港股升幅可能要待美股先炒完一輪之後，
資金才會流入，保守估計可能恒指先看二萬四點關口。
　　雖然科技股已跌殘，但相對地是一個好的入手機會，建議投資者可考慮分段買入，令自己維
持低成本進場，預計元旦後大市可能有新一波資金流入。百度（０９８８８）、阿里
（０９９９９）、美團（０３６９０）都會是資金炒買對象。

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