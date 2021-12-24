【國際要聞】南韓政府正式頒特赦令，前總統朴槿惠除夕獲釋

《經濟通通訊社２４日專訊》南韓政府正式公布新年特赦名單，首位女總統朴槿惠、首位女
總理韓明淑將於３１日獲釋。名單合共有３０９４人，分別獲釋放、減刑等。法務部長朴范界在
記者會上表示，此次赦免目的是擺脫不幸歷史，實現全民大團結，抗擊疫情並向未來邁出新的一
步。不過，同為前總統、因貪污罪被判１７年監禁的李明博不在名單內。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話24/12/2021
中移A股申購反應熱戰投陣容強 股價連升兩日
|FOCUS24/12/2021
【FOCUS】鴻蒙汽車驚艷亮相 造車業2028年迎轉折點？
|大行報告24/12/2021
【大行炒D乜】騰訊派京東 大行點睇兩隻股票 一click就知道
|財經熱話24/12/2021
【虛幣世界】聖誕節前比特幣重返五萬美元關，成交量亦略高
|中國故事23/12/2021
《神州經脈》稀土國家隊現真身 國務會議促外貿穩定 滬指明確升
|財經熱話23/12/2021
騰訊派京東 京東跌到瘋！盤點騰訊持股名單 下一隻最高危係……
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰