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24/12/2021 11:58

【國際要聞】南韓政府正式頒特赦令，前總統朴槿惠除夕獲釋

　　《經濟通通訊社２４日專訊》南韓政府正式公布新年特赦名單，首位女總統朴槿惠、首位女
總理韓明淑將於３１日獲釋。名單合共有３０９４人，分別獲釋放、減刑等。法務部長朴范界在
記者會上表示，此次赦免目的是擺脫不幸歷史，實現全民大團結，抗擊疫情並向未來邁出新的一
步。不過，同為前總統、因貪污罪被判１７年監禁的李明博不在名單內。（ｊｆ）

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