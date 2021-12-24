《台股攻略－黃振宇》台股曾升至１８０４０點，創下歷史新高

《台股攻略》台股今日（２４日）以１７９６６點開市，其後一度衝上１８０４０點高位，

創歷史新高，但由於外資放聖誕假期，大型權值股未能帶領大市靠穩１８０００點關口，指數最

終收１７９６１﹒６４點，升１４﹒９８點，成交金額為２４２５﹒３５億元（新台幣．下同）

，三大法人淨買入８９﹒８２億元。

電子權值股方面，台積電收６０４元，微跌０﹒３％、聯電收６４﹒３元，升０﹒６％、鴻

海收１０４元，無起跌。此外，聯發科獲資金追捧，股價最高達１１３０元，創下歷史新高，終

場收１１２０元，升２﹒３％。日月光投控升１﹒５％、力積電升０﹒１％、友達升１﹒１％，

聯詠、瑞昱則跌逾１％。航空股華航收２６﹒２元，升０﹒２％、長榮航則收２６﹒８元，升

０﹒８％。貨運三雄表現淡靜，陽明收１２２﹒５元、長榮收１３９元，均無起跌，而萬海則收

１９９元，微跌０﹒５％。宏達電董事長、威盛董事王雪紅今日針對元宇宙發展表示，相信元宇

宙是勢在必行的科技發展，未來將朝向文化藝術、音樂領域等發展。

今日盤面以中小型股個別表現為主，外資將於下周假後重投市場，屆時須留意外資動向，若

投資金額增加，才有望站穩萬八關口，現時大市於高位仍然波動，投資需審慎。《富邦銀行（香

港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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