《窩輪豪情－梁業豪》下周二市況決定短期反彈浪能否運行

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、能

源業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、騰訊（００７００）與藍月亮（０６９９３），可用作買入其相關認購權證或

牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選京

東集團（０９６１８）、中國鐵塔（００７８８）與時代天使（０６６９９）。

昨天（２３日）恒生指數曾高見２３２６５，超短期反彈算是延續了。一般而言，超短期反

彈的運行時間不會超過三個半交易日；因而，下周二（２８日）聖誕節假期過後，若大市掉頭再

跌，即代表超短期反彈未能成功演變成為短期反彈。上述「三個半交易日」理論乃筆者多年來實

戰炒賣指數期貨經驗所得，港股的即市升跌浪有個循環中的升跌時間上限。於只得半日交易的市

況中，本欄認為，無論是投資者或投機者，均宜離場觀戰。謹祝大家有一個愉快的聖誕節，先輕

鬆一下吧！

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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