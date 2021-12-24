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即市新聞

24/12/2021 09:41

《窩輪豪情－梁業豪》下周二市況決定短期反彈浪能否運行

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、能
源業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、騰訊（００７００）與藍月亮（０６９９３），可用作買入其相關認購權證或
牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選京
東集團（０９６１８）、中國鐵塔（００７８８）與時代天使（０６６９９）。
　　昨天（２３日）恒生指數曾高見２３２６５，超短期反彈算是延續了。一般而言，超短期反
彈的運行時間不會超過三個半交易日；因而，下周二（２８日）聖誕節假期過後，若大市掉頭再
跌，即代表超短期反彈未能成功演變成為短期反彈。上述「三個半交易日」理論乃筆者多年來實
戰炒賣指數期貨經驗所得，港股的即市升跌浪有個循環中的升跌時間上限。於只得半日交易的市
況中，本欄認為，無論是投資者或投機者，均宜離場觀戰。謹祝大家有一個愉快的聖誕節，先輕
鬆一下吧！
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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