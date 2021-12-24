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即市新聞

24/12/2021 08:57

【虛幣世界】聖誕節前比特幣重返五萬美元關，成交量亦略高

　　《經濟通通訊社記者李皆穎２４日報道》由於美國消費者信心指數改善，美股連彈數日，加
密貨幣市場亦回暖，其中比特幣重返五萬美元關口，而Ｐｏｌｙｇｏｎ及Ｔｅｒｒａ、ＬＵＮＡ
　和　ＭＡＴＩＣ等近期熱炒幣亦創下歷史新高，為投資者帶來早到的「聖誕禮物」，而比特幣
在中心化交易所的交易量比起上日亦略為回升。
　　另外，市場關注１２　月印度議會冬季會議上提交的《２０２１　年加密貨幣和官方數位貨
幣的監管法案》，目前該議案被延遲，該法案建議禁止印度所有的私人加密貨幣。當地媒體援引
知情人士說法稱，政府還在敲定立法細節，內閣也尚未批准擬議的立法。
　　虛擬貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報５０８８４﹒８０元（美元．下同），
升０﹒０９％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４１０６﹒２４元，跌０﹒１３％；艾達幣
報１﹒４７元，跌０﹒２７％；瑞波幣報０﹒９８元，跌０﹒９９％。

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