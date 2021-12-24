《午市前瞻》恒指淡薄，專家：現價可考慮澳博！

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日市收報２３２２３，升３０點或０﹒１３％，主

板成交５１７﹒２１億元。恒生中國企業指數報８２０１，跌２點或０﹒０３％。恒生科技指數

報５６１９，跌１８點或０﹒３４％。



＊李偉傑：外資賭股未拆彈，華資賭股更值博＊



今天是平安夜，港股只得半日市。聖誕節假期前夕大市成交淡靜，恒指高開低走。大中華投

資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，外圍受Ｏｍｉｃｒｏｎ變種蔓

延影響，但重症數目不多，為環球釋出正面因素，但中美關係仍為港股帶來短期壓力。大市成交

未見增強，李偉傑料恒指將於２３０００大關上下５００點波動，受制於廿天線約２３６００。

澳門修改賭牌制度諮詢結果出爐，意見普遍傾向維持六個賭牌。李偉傑指政策未落實也未能

完全釋除賭股危機，尤其中美關係反覆，外資賭股仍有風險。但相對下華資賭股更穩妥，因在安

排內地人員加入架構也相對容易。李偉傑指澳博（００８８０）現價可以考慮，有望反彈至６元

約一百天線水平，但長線而言收益難復當年勇，跌穿日前創下的五年低位４﹒５５應止蝕。

（ｈｃ）

