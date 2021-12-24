  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/12/2021 15:20

《美元走勢－羅明立》美匯下一支持９５﹒５０，考慮低位買入

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒３９　１１４﹒５１　１１４﹒２７
　　歐元╱美元　１﹒１３２９　１﹒１３３５　１﹒１３２０
　　英鎊╱美元　１﹒３３９１　１﹒３４１５　１﹒３３８６
　　美元╱瑞郎　０﹒９１７３　０﹒９１８８　０﹒９１６２
　　美元╱港元　７﹒７９８８　７﹒７９９４　７﹒７９７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》昨日（２３日）美匯指數在９６附近低位整固，市場對Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病
毒的擔憂略多紓緩。美國截至１２月１８日當周初請失業金人數為２０﹒５萬，低於前值
２０﹒６萬，顯示美國就業市場仍然不俗。市場樂觀情緒持續，美匯繼續受壓，初步支持位於
９５﹒８５，下一步支持位於９５﹒５０，可考慮低位買入美元。　
　　市場避險情緒暫時消退，商品貨幣得到支持，澳元回檔後或仍有反彈動力。初步阻力在
０﹒７２８０，即５０天平均線附近，初步支持在０﹒７１７０，可高沽。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３５０　１﹒１２５０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　沽出澳元　０﹒７２６０　０﹒７１６０　０﹒７３００
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話24/12/2021
中移A股申購反應熱戰投粒粒星　追唔追得過?
大行報告24/12/2021
派京東　QQ冇得輸　Click入嚟睇吓　大行最新目標及評級
FOCUS24/12/2021
【FOCUS】鴻蒙汽車驚艷亮相　造車業2028年迎轉折點？
大行報告24/12/2021
【大行炒D乜】騰訊派京東　大行點睇兩隻股票　一click就知道
財經熱話24/12/2021
【虛幣世界】聖誕節前比特幣重返五萬美元關，成交量亦略高
中國故事23/12/2021
《神州經脈》稀土國家隊現真身　國務會議促外貿穩定　滬指明確升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金