《美元走勢－羅明立》美匯下一支持９５﹒５０，考慮低位買入

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒３９ １１４﹒５１ １１４﹒２７

歐元╱美元 １﹒１３２９ １﹒１３３５ １﹒１３２０

英鎊╱美元 １﹒３３９１ １﹒３４１５ １﹒３３８６

美元╱瑞郎 ０﹒９１７３ ０﹒９１８８ ０﹒９１６２

美元╱港元 ７﹒７９８８ ７﹒７９９４ ７﹒７９７８

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《美元走勢》昨日（２３日）美匯指數在９６附近低位整固，市場對Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病

毒的擔憂略多紓緩。美國截至１２月１８日當周初請失業金人數為２０﹒５萬，低於前值

２０﹒６萬，顯示美國就業市場仍然不俗。市場樂觀情緒持續，美匯繼續受壓，初步支持位於

９５﹒８５，下一步支持位於９５﹒５０，可考慮低位買入美元。

市場避險情緒暫時消退，商品貨幣得到支持，澳元回檔後或仍有反彈動力。初步阻力在

０﹒７２８０，即５０天平均線附近，初步支持在０﹒７１７０，可高沽。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３５０ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７２６０ ０﹒７１６０ ０﹒７３００

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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