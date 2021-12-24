【恒大困局】據報鼎珮已向四大代埋發放恒大．睿峰項目拖欠佣金

《經濟通通訊社２４日專訊》報道指接手中國恒大（０３３３３）長沙灣新盤恒大．睿峰項
目的鼎珮集團已發放早前拖欠地產代理的佣金。據《香港０１》報道，中原、美聯、利嘉閣及港
置四大地產代理行已獲發放相關樓盤的佣金，合共涉逾１７４９萬元。
另外，恒大旗下屯門恒大．珺瓏灣早前遭地產代理公司入稟追討佣金，而中原和利嘉閣上周
五（１７日）入稟高等法院，向發展商追討佣金涉逾２４７０萬元。（ｂｉ）
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