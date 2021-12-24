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24/12/2021 11:19

【地皮截標】大埔滘住宅地暫收５份標書，建灝佳明等入標

　　《經濟通通訊社２４日專訊》大埔滘住宅地將於今午截標，屬今年政府最後一幅推出的地宅
地。據現場所見，截至早上約１１點，暫收５份標書，建灝地產、佳明集團、漢國置業、遠東發
展（０００３５）獨資入標，另華懋亦有份入標。
　　建灝地產行政經理林綺華認為，地皮值得投資，設計會遷就地型。出價方面，她則指「計返
自己數」，會根據地皮特質出價。
　　佳明集團項目經理曾嘉敏表示，公司一向有興趣這類地皮。對於地皮上有數幢村屋，她指可
以靠開積避開，問題可以解決。而集團計劃在地皮興建豪宅，認為是次出價合理及在能力範圍，
因地皮涉及山坡，維修保養工程多，成本亦會較高，出價已計及成本因素。
　　漢國置業房地產部董事李振彪稱，對於地皮上有私人土地，公司有兩個方案，分別是對土地
作出收購，或將土地「框出嚟」，會對出價有影響，但會「各自計數」。集團擬發展低密度
住宅。
　　資料顯示，項目為大埔市地段第２３４號，位於大埔公路大埔滘段，鄰近區內著名豪宅屋苑
鹿茵山莊鹿怡居。項目地盤面積約１５﹒０７萬平方呎，指定作私人住宅用途，可建總樓面約
２２﹒６１萬平方呎，地積比率為１﹒５倍，料可供應逾３００個面積約７００平方呎的中型住
宅單位。綜合市場估計，估值介乎約９﹒５億至１８億元，每呎樓面地價約４２００元至
８０００元。（ｓｌ）

　

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