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24/12/2021 13:58

【新冠疫苗】元旦起擴大接種計劃，打第２針滿６個月可打第３針

　　《經濟通通訊社２４日專訊》政府宣布，元旦起進一步擴大新冠疫苗接種計劃。全港１０間
社區疫苗接種中心，其中９間會延長開放時間，並為所有已接種兩劑復必泰疫苗滿６個月的合資
格人士，接種第三劑疫苗。市民無論早前接種了兩劑復必泰或科興疫苗，只要相隔６個月時間，
均可接種第三劑疫苗。
　　政府同時為新冠康復人士接種第二劑疫苗，亦為１２至１７歲青少年接種第二劑復必泰疫苗
，但因應專家建議，有關青少年會被安排於大腿前外側中段部位，進行肌肉注射。
　　政府發言人表示，在變異病毒株的威脅下，尚未接種新冠疫苗的市民應盡快接種，以保護自
己，並減低一旦感染後患重症及死亡的風險。合資格的市民應盡快接種第三劑疫苗，為社區築起
保護屏障。
　　政府表示，９間社區疫苗接種中心將每天開放，並延長開放時間至每日上午８時至晚上８時
。市民可於元旦日上午８時起上網預約接種，合資格人士亦可領取「即日籌」即場接種，但設於
私家醫院的社區疫苗接種中心不設「即日籌」安排。市民也可選擇到公立醫院內的新冠疫苗接種
站、醫管局選定診所、提供科興疫苗的私家診所、參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構
或新冠疫苗流動接種站，接種疫苗。（ｂｉ）

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