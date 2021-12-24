李嘉誠再增持長實（０１１１３）１５﹒６萬股

《經濟通通訊社２４日專訊》長和系創辦人李嘉誠再增持長實集團（０１１１３）股份。一
間由李嘉誠全資擁有公司於本周一（２０日），以平均價每股４７﹒３４４２元購入長實共
１５﹒６萬股，涉資７３８﹒６萬元。
李嘉誠根據證券及期貨條例，被視作持有長實之權益由４６﹒３９％增至４６﹒４０％。
（ｂｉ）
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