【地皮截標】地政總署：大埔滘住宅地共接獲８份標書

《經濟通通訊社２４日專訊》地政總署公布，今日截標的大埔滘住宅地共接獲８份標書。據

現場所見，建灝地產、佳明集團、漢國置業、遠東發展（０００３５）獨資入標，另華懋、信置

（０００８３）亦有份入標。

建灝地產行政經理林綺華認為，地皮值得投資，設計會遷就地型。出價方面，她則指「計返

自己數」，會根據地皮特質出價。

佳明集團項目經理曾嘉敏表示，公司屬中小型，一向有興趣這類地皮。對於地皮上有數幢村

屋，她指可以靠開積避開，問題可以解決。而集團計劃在地皮興建豪宅，認為是次出價合理及在

能力範圍，因地皮涉及山坡，維修保養工程多，成本亦會較高，出價已計及成本因素。

漢國置業房地產部董事李振彪稱，對於地皮上有私人土地，公司有兩個方案，分別是對土地

作出收購，或將土地「框出嚟」，會對出價有影響，但會「各自計數」。集團擬發展低密度住宅

。

資料顯示，項目為大埔市地段第２３４號，位於大埔公路大埔滘段，鄰近區內著名豪宅屋苑

鹿茵山莊鹿怡居。項目地盤面積約１５﹒０７萬平方呎，指定作私人住宅用途，可建總樓面約

２２﹒６１萬平方呎，地積比率為１﹒５倍，料可供應逾３００個面積約７００平方呎的中型住

宅單位。綜合市場估計，估值介乎約９﹒５億至１８億元，每呎樓面地價約４２００元至

８０００元。（ｓｌ）

