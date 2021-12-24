《小傳日記》魚缸無驚無險過終點，續牌諮詢好賭佬表現掂！

《小傳日記》今天係平安夜，魚缸淨開半日市，總算無驚無險過終點。今早高開１８２點，

經倒跌２點，不過只係維持咗２分鐘，半日升幅唔多過２００點。收報２３２９０，升９６點或

不足１巴仙，主板成交７７﹒８７億銀。國企指數報８２３１，升２７點或不足１巴仙。恒生科

技指數報５６６６，升２８點或半巴仙。

講到今日比較生性嘅，就係賭佬啦！馬交《博彩法》公開諮詢話應該批６個賭牌，有大行話

似乎比市場預期嘅嚟得好。金沙（０１９２８）升近５巴仙，報１８﹒１４銀，係全日表現最好

藍戰士，新濠（００２００）、銀娛（０００２７）同澳博（００８８０）分別升近５巴仙、２

巴仙同３巴仙。要留意嘅係，今次呢個只係公眾諮詢啫，馬交政府受唔受都仲要睇多陣。大局仲

未定，大家都唔好咁老定呀！

個股嚟講，有隻專做多晶硅同夥粒硅嘅保利協鑫（０３８００）今日最多彈５巴仙，事關佢

受到股壇「金手指」高瓴資本嘅加持，入股布局顆粒硅新賽道，收報２﹒６１銀，升近４巴仙。

難得有猛人「祝福」，保利協鑫當然要睇實啦，不過硅料價格都好波動下，保利協鑫過去走勢都

幾ｃｈｏｋ下。畢竟都係細價股，大家要有「強心臟」，先好買佢呀！祝大家聖誕快樂！請請！



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