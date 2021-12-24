《投資特寫－潘恩美》亞洲派息股不乏ＥＳＧ模範生，收益之選　　

《投資特寫》邁向２０２２年之際，疫情、通脹及美國聯儲局政策轉趨鷹派，使市場反覆波

動。溫故而知新，過去兩年具健全的環境、社會及企業管治（ＥＳＧ）框架的股份，有助投資者

守護資本及提升回報。目前估值吸引的亞洲派息股中，屬「ＥＳＧ模範生」的為數不少，有望成

為投資者明年坐「息」望「價」之選。

我們在過去兩年汲取到的寶貴投資經驗，深明預測很難，最出乎投資者意料的事件，往往對

市場的影響最大。因此，我們專注於擁有穩健資產負債表，且能夠抵禦風暴，並具可持續發展商

業模式及產生自由現金流能力的優質企業，即「ＥＳＧ模範生」，以助投資者爭取更高回報，從

而實現長遠增值。

展望２０２２年，鑑於高ＥＳＧ水平股份過往的卓越表現，我們繼續看好擁有明顯業務競爭

優勢，並具可靠資本配置政策的企業，基於這類企業會通過提高回報及派息使股東受惠。隨著亞

洲企業日益成熟，區內企業的資產負債表及現金流強勁，加上區內各地政府大力鼓勵提高股東回

報等因素推動，亞洲市場愈來愈多派息股選擇，當中為數不少更屬良好ＥＳＧ企業。

亞洲區內大多數國家的疫苗接種率正迅速提升，將帶動區內經濟復甦，利好企業盈利表現。

相較於全球其他地區，亞洲派息股的估值不算昂貴，更可以提供不相上下的股本回報率，而近期

區內不乏優質派息股股價因大市波動而受壓，估值進一步下調，為長線投資者帶來低價投資優質

股份的潛在機會。

亞洲派息股這個資產類別還有另一優勢，所提供的收益率較債券更為吸引，不論與政府債還

是企業債相比，都有不少收益率差距。投資者如有意在２０２２年尋求利息收益及長線資產增值

，優質亞洲派息股或是個不俗的選擇。然而，投資者亦應關注監管如何影響區內的商業模式，並

因應估值定期評估這些因素。

《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》



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