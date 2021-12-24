《品中資－羅國森》商湯（０００２０）沒有美資又如何？！

《品中資》被喻為人工智能（Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，ＡＩ）

第一股的商湯集團（０００２０）（下稱商湯），雖然有點「生不逢時」，因為她選擇在中美角

力和科技股調整的時候招股，但論質素，我認為是過去一年上市的科技股中最好的一隻，絕對值

得大家跟進。

本月初，商湯公布上市計劃後，美國突然宣布把商湯列入制裁名單，令商湯的上市計劃受阻

，差點以為，商湯會變成「泡湯」了。

但經過與律師商量後，認為整體影響不大，故馬上補充了在美國制裁下，投資商湯的風險，

讓投資者更清楚掌握。

另外，由於美國制裁，美資不能投資商湯，故基石投資者方面要剔除美資，由中資或港資取

代。結果，總認購額反而由最初的４﹒５億美元，增至現在的５﹒１１６億美元。而整個上市程

序只是延後了兩星期。如無意外，商湯仍然會在本月３０日掛牌（昨日已截止認購），也算有驚

無險了。

表面上，沒有美資的商湯，暫時的影響不太大，因為招股價上限維持３﹒９９元不變。截稿

前得悉，商湯以３﹒８５元的招股價下限定價，未知這是否缺少了美資的結果。不過，我認為，

沒有美資的商湯，長遠沒有太大影響。

但中短線來說，她的成交和估值或許會受少許影響。傳統上，科技公司傾向到美國納斯達克

上市，就是因為當地投資者較認識科技，願意以較高估值去追捧。而商湯的賣點就是最高層次的

資訊科技（人工智能軟件），故或多或少都會打了折扣。

另外，商湯跟今年以來上市的大部分科技股一樣，是仍未賺錢的。這一點也會影響商湯上市

後的短期股價表現。年初的時候，不賺錢的科技公司，股價升得愈厲害，快手（０１０２４）就

是最好的例子。

但時移世易，大半年後，即使有錢賺的科技股，股價也不見得好，阿里巴巴（０９９８８）

就是最好的例子。因此，以商湯的財務資料作賣點，股價肯定不會好。人工智能應用最廣泛

但商湯所賣的，應該是中長線的前景。首先，人工智能是資訊科技中最重要的技術，應用層

面也最廣，足以改變人類的生活。其實，現在很多上市的科技股，都已經採用人工智能。

所謂人工智能，是指透過創建模擬人類智慧的軟件，令電腦能夠模仿與人類思維相關的「感

知」和「認知」功能，例如觀察、學習和解決問題。人工智能通過計算模型來感知世界、轉錄和

組織資訊，以及衍生和和增加內容；但最重要是，有能力作出決策。這一切的背後，是無數的數

學和邏輯演算，令電腦可以將一些非結構化的數據，轉化為有價值的信息。

不說不知，現時在港上市的科技股，不少都是採用商湯的人工智能技術。阿里巴巴是商湯上

市前的其中一個股東，自然也採用了商湯的人工智能軟件。你手上的手機，是否也可以用人臉識

別來開機？原來，除了蘋果手機外，其他絕大部分智能手機都是採用商湯的技術呢！

回說少許商湯的歷史。她的前身是２００１年在港創立的香港中文大學多媒體實驗室，成員

包括湯曉鷗教授和該實驗室的核心成員。實驗室最初研究人臉識別技術（人工智能的一種），後

來更全面發展人工智能，２０１４年正式成立公司，將人工智能應用在各個不同領域，包括智慧

商業、智慧城市、智慧生活和智能汽車。

如果以２０２０年的收入計，商湯是亞洲最大的人工智能軟件公司，也是內地最大的視覺軟

件供應商，市場佔有率１１％。

更甚的是，近期大受吹捧的元宇宙概念，我認為，商湯才是最正宗的元宇宙概念股呢！我在

上日的品評中已經指出，商湯的公司願景是想以人工智能，實現現實世界和數碼世界的連接，促

進社會生產力的持續發展，為人類帶來更好的虛實結合生活體驗。

何謂元宇宙？它是指物理世界，即我們的現實世界，與增強實境（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ

Ｒｅａｌｉｔｙ，簡稱ＡＲ），即擴大了的現實世界，和虛擬現實（Ｖｉｒｔｕａｌ

Ｒｅａｌｉｔｙ，簡稱ＶＲ），即完全虛構的世界，在共享的數碼空間中融合（將現實世界也數

碼化）。

在感知智能（人工智能的其中一種技術）的支持下，增強實境和混合現實技術，就可以實現

人機交互和基於人工智能的內容產生，建構成元宇宙的基礎。而元宇宙具有成為未來數碼社交互

動通用平台的潛力，可以有很多方面的應用。」



＊上市後更具資本優勢＊



現階段的商湯，已經有一套人工智能軟件協助建構元宇宙，包括將現實世界重建成數碼世界

的Ｓｅｎｓｅ ＭＡＲＳ Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，協助人類創建虛擬化身和進入虛擬

世界的Ｓｅｎｓｅ ＭＡＲＳ Ａｖａｔａｒ，以及可與數碼世界中的人交互對接的生成軟件智

能體ＳｅｎｓｅＭＡＲＳＡｇｅｎｔ。這三個要素的結合，就可以在雲端創造一個數碼世界，實

現現實世界和數碼世界的無縫融合，並且跟軟件智能體和彼些的虛擬化身進行互動。

我認為，商湯在元宇宙的發展中，已經佔得先機。如果今次商湯能夠成功上市，她更可以在

資本層面上拋離其他競爭對手。

現時人工智能市場中有所謂的四小龍；商湯是其中一條龍，其餘包括曠視、雲從和依圖。其

實，該４間公司的客戶群都很接近，絕對是直接的競爭對手。而人工智能也算是最燒錢的一種科

技，因為「訓練」ＡＩ的演算法，需要大量資金支援。

據招股書的資料顯示，每一次資料訓練反覆運算至少要花５０萬元人民幣的運作成本。這一

訓練反覆運算每天至少要進行１５０次，僅這一項的每日投入就達到７５００萬元。如今商湯能

夠成功上市，便比其他競爭對手有更強的集資能力。未來的競爭或許會有偏向了商湯呢！

現時商湯仍未賺錢，但收入是按年大幅上升的（見附表）。市場估計，人工智能產業未來５

年的複合增長高達３１﹒９％，顯示她的前景是亮麗的，希望能成為第一家賺錢的人工智能公司

。但作為小投資者，相信必須以長線心態去持有才行。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



商湯科技（０００２０）過去幾年經營表現（億元人民幣）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收入 研發開支 虧損 經調整虧損

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２０１８ １８﹒５３ ８﹒４９ ３４﹒３３ １﹒５０

２０１９ ３０﹒２６ １９﹒１６ ４９﹒６８ １１﹒５５

２０２０ ３４﹒４６ ２４﹒５４ １２１﹒５８ ７﹒０７

２０２１上半年 １６﹒５２ １７﹒７２ ３７﹒１３ ５﹒７８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：商湯招股書



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

