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24/12/2021 09:03

【中移回Ａ】中移動Ａ股１９家戰投名單出爐，京東國壽一汽等在列

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）Ａ股完成申購
及戰略配售工作，並於昨日（２３日）晚間披露Ａ股ＩＰＯ戰略配售結果，１９家戰略投資者獲
配數量共計４﹒２２億股，約佔綠鞋前公司本次發行總量的４９﹒９％，合計認購金額達２４３
億元（人民幣．下同）。
　　公告顯示，此次戰略配售受到國家級投資平台、大型央企、知名保險機構、互聯網公司、大
型跨國企業及境外主權財富基金等各類投資者的追捧。
　　其中，社保基金、國調基金、國新投資、國家集成電路產業投資基金二期、中非發展基金、
中文投基金等國家級投資平台合計獲配１﹒４１億股，佔比３３﹒３３％。
　　國家電網、國家能源集團、中國電科、中國一汽、國投公司、中國能建等大型央企，合計獲
配１﹒３７億股，佔比３２﹒５１％。
　　中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）、中國人保（滬：６０１３１９）、太平人
壽、中郵人壽等大型保險機構，合計獲配１﹒１３億股，佔比２６﹒７５％。
　　此外，中國移動Ａ股發行還吸引了京東（０９６１８）、正大集團、文萊投資局等境內外企
業和國際主權基金的參與，未來各方有望在數字經濟領域拓展更大的合作空間。
　　中移動早前公布，此次Ａ股ＩＰＯ定價為每股５７﹒５８元，相較於其Ｈ股溢價約５０－
６０％，預計募集資金總額最高達５６０億元；據此計算，中國移動有望創Ａ股逾１１年來最大
ＩＰＯ，在Ａ股ＩＰＯ融資規模中位列第五。（ｌｃ）

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