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即市新聞

24/12/2021 08:50

官媒：騰訊派京東股票巧妙方式回饋股東，投資驅動增長能力減弱

　　《經濟通通訊社２４日專訊》官媒《證券時報》今日頭版文章指出，騰訊控股
（００７００）宣布中期派息，將價值千億的京東（０９６１８）股票分配給股東。這一罕見之
舉顯示出騰訊正在調整策略，通過巧妙的方式回饋股東，也解除和被投企業的捆綁。
　　文章指，騰訊至今已投上千家公司，很多都是行業翹楚。除了國內，騰訊還投資了海外眾多
遊戲公司、互聯網企業，不少在資本市場有上佳表現。騰訊有龐大的投資資產，躺在騰訊的財務
報表上。如今騰訊有意將這類資產轉到股東名下，對股東而言是一種利好，但不利方面也有，意
味著投資驅動增長能力減弱。
　　文章認為，當初騰訊將經營不善的電商業務交給京東，轉為持有京東股權，可以說是明智之
舉，給股東帶來良好回報，雙方共度一段互相成就的時光。不過現時環境有了很大變化。當初投
資的主要背景是巨頭爭相擴張，投資京東有遏制對手戰略布局需求。在反壟斷的大背景下，巨頭
選擇聚焦主業，應該是一種趨勢。此前騰訊在數字廣東的股權比例大幅減少，虎牙斗魚合併也沒
有通過反壟斷審查。

＊上證報：符合目前反壟斷監管大背景＊

　　此外，據《上海證券報》引述市場分析人士指出，騰訊派京東股票符合目前反壟斷監管的大
背景。通過派息減持而不是集中減持，對京東的股價影響也相對更小，這應該也是兩家公司共同
認可的方式。而按照騰訊的投資邏輯，未來大概率還將以少數股權投資的方式持續發掘新賽道。
　　目前除京東外，騰訊還是美團（０３６９０）、拼多多、唯品會、Ｂ站（０９６２６）、快
手（０１０２４）等互聯網上市平台的重要股東，持股比例分別為１７﹒１８％、１５﹒６３％
、９﹒４８％、１１﹒３８％和１７﹒３２％，並位居美團的第一大股東。（ｃｔ）

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