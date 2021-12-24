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24/12/2021 09:24

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診５５宗，西安處理２６名責任人

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家衛健委公布，昨日（２３日）全國報告新增確診病例８７
例。其中本土病例５５例（陝西５２例，其中西安市４９例、延安市２例、咸陽市１例；浙江１
例，在紹興市；廣東１例，在東莞市；廣西１例，在防城港市）；境外輸入病例３２例，含３例
由無症狀感染者轉為確診病例（均在四川）；無新增死亡病例。新增疑似病例６例，均為境外輸
入病例（均在上海）。
　　當日新增治愈出院病例５９例，解除醫學觀察的密切接觸者３０６９人，重症病例較前一日
減少１例。
　　境外輸入現有確診病例６６８例（其中重症病例３例），現有疑似病例８例。累計確診病例
１０７９３例，累計治愈出院病例１０１２５例，無死亡病例。
　　截至昨日全國現有確診病例１８５１例（其中重症病例９例），累計治愈出院病例
９４２４４例，累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例１００７３１例，現有疑似病例８
例。累計追蹤到密切接觸者１４０１０２８人，尚在醫學觀察的密切接觸者５６５５７人。

＊新增１例本土無症狀感染＊

　　全國昨天報告新增無症狀感染者２６例，其中境外輸入２５例，本土１例（在山西運城市）
；當日轉為確診病例３例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察２２例（境外輸入１９例）；尚
在醫學觀察的無症狀感染者４９７例（境外輸入４６１例）。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９４８０例。其中，香港特別行政區１２５５０例（出
院１２１８６例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７７例），台灣地區
１６８５３例（出院１３７４２例，死亡８５０例）。

＊西安處理２６名疫情防控不力相關責任人＊

　　本輪疫情陝西成為重災區。據《央視》從陝西省西安市紀委監委獲悉，自１２月４日巴基斯
坦航班境外輸入新冠肺炎疫情以來，西安市已經組織紀檢監察干部開展監督檢查１５輪次，檢查
關鍵點位１３４８個，現場發現並督促整改問題２０３個，追責問責疫情防控不力基層黨組織和
單位４個，處理相關責任人２６名，通報曝光２起１４人。（ｗｌ）

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