【大國博弈】拜登簽署針對強迫勞動的涉疆法案，禁從新疆進口商品

《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮表示，總統拜登周四（２３日）簽署一項法律，禁止

進口來自中國新疆地區的商品，除非企業能夠證明這些商品並非強迫勞動所得。美國此舉料將加

劇中美在新疆問題上的緊張關係。

《防止強迫維吾爾族勞動法》是美國對中國政府對待中國維吾爾族穆斯林少數民族的反擊舉

措之一，美國已將中國對待維吾爾族的做法稱為「種族滅絕」。眾議院和參議院一致達成妥協後

，該法案於本月在國會獲得通過。

新疆在全球供應鏈中佔據重要地位，新疆是服裝用棉花的主要來源地，也是太陽能面板原料

多晶硅的生產重鎮，而太陽能面板被認為是全球向化石燃料轉型的關鍵。



＊白宮：美國企業不應為支持人權而致歉＊



該法案的實施可能對美國和其他從新疆採購美國產品的公司構成重大挑戰。在拜登簽署法案

前，英特爾陷入爭議漩渦，因為該公司致函供應商要求禁用任何來自新疆地區的勞工和產品。在

遭到批評後英特爾發布聲明就此向中國客戶致歉，表示相關表述初衷是確保遵守美國法律，並非

他意或表達立場。

白宮發言人普薩基對此表示，美國企業永遠不應該感到需要為支持人權或抗議壓迫而致歉，

呼籲所有行業行動起來，確保他們採用的商品不涉及強迫勞動，包括新疆的強迫勞動。（ｊｔ）

