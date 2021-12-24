【大國博弈】日媒：日美聯合製定作戰計劃，應對台灣突發事態

《經濟通通訊社２４日專訊》據《共同社》引述日本政府消息人士表示，自衛隊與美軍已制

定，一旦台灣出現突發事態的日美聯合作戰計劃，內容包括在突發事態的初期階段，美國海軍陸

戰隊在西南諸島設置臨時的攻擊用軍事據點。

日本前首相安倍晉三早前指，大陸若對台灣採取軍事行動，等同自殺，又形容台灣民主面臨

的威脅，對日本是可怕的挑戰，認為美日台應團結應對。（ｊｔ）

