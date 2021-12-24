【聚焦人幣】ＩＭＦ：人民幣在第三季全球外儲佔比升至２﹒６６％

《經濟通通訊社２４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發布季度全球外匯儲備數據，人

民幣在第三季度全球儲備中佔比升至２﹒６６％。

美元在第三季度已知全球儲備中佔５９﹒１５％，穩列第一；歐元佔比持平於２０﹒４８％

；日元佔比保持在５﹒８３％；英鎊佔比持平於４﹒７８％。此外，加元的全球儲備佔比在第三

季度降至２﹒１９％，澳元則降至１﹒８１％。（ｗｌ）

