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24/12/2021 09:26

【聚焦人幣】ＩＭＦ：人民幣在第三季全球外儲佔比升至２﹒６６％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發布季度全球外匯儲備數據，人
民幣在第三季度全球儲備中佔比升至２﹒６６％。
　　美元在第三季度已知全球儲備中佔５９﹒１５％，穩列第一；歐元佔比持平於２０﹒４８％
；日元佔比保持在５﹒８３％；英鎊佔比持平於４﹒７８％。此外，加元的全球儲備佔比在第三
季度降至２﹒１９％，澳元則降至１﹒８１％。（ｗｌ）

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