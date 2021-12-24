【重拳監管】退休教授狀告「中國知網」壟斷，監管稱將核實

《經濟通通訊社２４日專訊》中南財經政法大學８９歲退休教授趙德馨近日狀告「中國知網

」壟斷，國家市場監督管理總局反壟斷局２３日回復網友留言時表示，將予以核實研究。事實上

，這已不是該網站第一次因壟斷問題被媒體關注。陝西省政協委員、西安交通大學教授賈申利

２０２０年曾提交提案反映中國知網價格持續上漲問題。

中國知網是一個怎樣的網站？它是否真的具有壟斷地位？網上資料顯示，中國知網的前身是

中國國家知識基礎設施（ＣＮＫＩ），屬中國的一項知識工程，在教育部、中宣部、科技部等大

力支持下，由清華大學直接領導。該工程由清華大學和清華同方發起，１９９５年正式立項，最

初僅僅是發行《中國學術期刊（光碟版）》。１９９９年，ＣＮＫＩ實現網絡化，《中國期刊網

》開通，此後建立了包括期刊、博碩士論文、會議論文、年鑑、統計數據等資源在內的中國知識

資源總庫。

同方股份（滬：６００１００）早盤高開低走，現軟０﹒４％，報５﹒７７元（人民幣．下

同）。



＊網站定位含糊不清，被網友嘲諷「借雞生蛋」＊



背靠強大的背景，中國知網的定位一直含糊不清，學術平台還是文獻商場不得而知。若是學

術平台，則作品著作權歸作者所有；如果是文獻商場，則需像其他買方一樣，購買作者的著作權

，爭得論文文獻作者的同意。但知網憑借著自身數量巨大的數據庫，和其海量的文獻割據著學術

的天地，築起了壟斷的藩籬，在法律和責任的灰色地帶建起了閑適的一隅。

退休教授趙德馨在接受內媒採訪時表示，在未經他本人同意的情況下，中國知網擅自轉載其

１６０多篇文章，「我自己下載還要收費」。中國知網的做法被網友們嘲諷是「借雞生蛋」。紅

星資本局隨機在中國知網上找了一篇論文，以工作人員告知的信息和數據從理論上進行推算，一

篇或只撥付５００元稿費的論文，但卻可能給中國知網帶來了約５７萬元的收入。

值得一提的是，「中國知網」項目所歸屬的公司，２０２０年主營業務收入為１１﹒６８億

元，歸屬於母公司股東的淨利潤約為１﹒９３億元。（ｗｌ）

