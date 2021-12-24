《神州縱橫－凌昆》明年經濟工作重點在投資

《神州縱橫》最近舉行的中央經濟工作會議公布恍如數字遊戲，提出了「三五七」思路：三

重壓力、五點認識和七個政策重點，但公布未能真正標示經濟的基本問題，特別是政策偏差點的

，只有一個較矚目的提法超前基建的。



＊要以「三導」戰略擴投資＊



「三重壓力」實際上只有兩重，需求收縮及供給震盪確實存在，並來自一些客觀因素（如疫

情等），但預期轉弱只是後果而非問題起源，且很大程度是來自當局未能有效應對供需雙方壓力

。相反年中起出台的一系列強化監管行動，無論主觀原意如何合理，客觀上都加深了供需問題及

相關壓力，進一步打擊了信心。要釋除壓力不能只靠口號，「六穩」及「六保」等都只是政策方

向及目標，還要有可行的具體方案來落實。在這方面「適度超前基建」的說法乃良好範例，既切

中時弊有助改善投資不足引致的內需不足，還可減輕妖魔化基建和以擴大消費為主導等失當的不

良影響。擴大投資應稟承國家主導、財政引導和政策輔導等「三導」戰略，帶領社會資源投入適

當項目。這表示大局要由國家統籌設計及組織協調，並適度撥出財政款項作為種子資金，再配套

適合的其他相關政策法規。目前慣用及常被倡議強化的財政貨幣措施如減免稅費及降準等，其實

都非合適工具。這些資金供給側的支持都無助解決需求不足的問題，故不斷加力做了好些年，卻

無助扭轉ＧＤＰ增幅軟著陸走勢。



＊新經濟基建已滯後＊



真正有效的是精心設計後推出兩至三年間至少１０萬億元的國家主導大型投資方案，直接解

決需求不足及供給缺口等問題，並增強社會大眾對經濟前景的信心，從而突破三重壓力。投向方

面已有不少人提出搞新基建，主要是指信息、新能源及新交通等領域的項目。工信部已提出到

２０２５年基本建成新型數字基礎設施，足以支持經濟數字化及智能化等發展大方向，包括要讓

５Ｇ及千兆光纖實現城鄉覆蓋。

以去年為例，在工業互聯網、大數據中心、５Ｇ等新信息領域的投資達萬億元。能源方面電

動車充電樁、非化石能源、節能技術及智能電網等，都需要大量投資。交通方面如智能交通、智

能道路、車聯網等都須上馬。鐵路方面更是項目如雲，包括普鐵升級、高鐵新線和新高鐵

（６００公里時速磁浮）的籌建等，熱鬧非常。但必須注意兩點：（一）不必拘泥於新舊基建之

分，舊基建由應用新技術來升級換代便是新基建）。（二）要發展新經濟及實行優質發展戰略，

許多需求都在等供給滿足，現在建設已屬滯後，絕無所謂超前了。《資深評論員 凌昆》



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