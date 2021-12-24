【中印衝突】印度稅務局突擊搜查小米等，據稱有中企涉避稅做假帳

《經濟通通訊社２４日專訊》據印度《商業標準報》２３日報道，印度財政部稅收局２１日

和２２日在對全印手機製造商和分銷商的一次重大打擊行動中，對來自大中華區的手機製造商小

米（０１８１０）、Ｏｐｐｏ、一加、富士康等在印度的辦公室和製造廠進行了突擊搜查。有印

度官員聲稱，有「可靠情報」顯示，上述中國公司隱瞞收入和避稅、做假帳，有些公司帳面上虧

損，但實際是盈利的。

對此，中國駐印度使館發言人回應稱，注意到上述情況，並對此表示關切；中方希望印方為

包括中國企業在內的市場主體提供開放、公平、非歧視的營商環境。發言人強調，中印經貿合作

的本質是互利共贏的，符合兩國人民的共同利益。中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經

營，充分履行社會責任，開展互利合作。同時，中國政府致力於維護中國企業和公民的合法權益

。



＊搜查行動涉及一些公司高管住所＊



印度當地媒體稱，本次突擊搜查涉及德里、孟買、金奈、班加羅爾、加爾各答和古瓦哈提等

二十多地。首先被搜查的是紅米、ＯＰＰＯ和富士康位於斯克里伯魯布德工業園附近的幾個辦公

室。甚至有知情人士透露，行動還涉及公司高管的住所及一些分銷商。

這已不是中國企業首次遭遇此類突擊搜查。今年８月，中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）在印度的幾個辦事處遭到突擊搜查，其高管被指涉嫌逃稅而受到訊問。更

早之前，去年印度和中國軍隊在加勒萬河谷地區發生衝突後不久，印度稅務部門搜查了十幾個與

中國人有聯繫的場所，聲稱數名中國人及其合作夥伴涉嫌通過空殼公司洗錢。（ｗｌ）

