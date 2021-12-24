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24/12/2021 12:07

【ＦＯＣＵＳ】鴻蒙汽車驚艷亮相，造車業２０２８年迎轉折點？

　　【ＦＯＣＵＳ】「鋼鐵俠」馬斯克過去一個月減持逾１５０億美元Ｔｅｓｌａ股票之際，電
動車鼻祖特斯拉在中國市場再添勁敵－－通訊巨擘華為周四（２３日）發布首款與賽力斯合作打
造的混合動力ＳＵＶ「ＡＩＴＯ問界Ｍ５」，搭載鴻蒙操作系統智能座艙，定價介乎２５萬至
３２萬元（人民幣．下同），競爭對手直指特斯拉的Ｍｏｄｅｌ　Ｙ。
　　
＊汽車、手機、智能家居等協同互聯＊

　　在內地電動車市場穩坐第三把交椅的特斯拉，迎來新勁敵－－鴻蒙系統智能汽車。由華為深
度參與設計、與內地車廠賽力斯合作推出的「ＡＩＴＯ問界Ｍ５」採用混合動力，續航力高達
１２４２公里，百公里加速僅４﹒４秒。
　　最吸睛的是，該款ＳＵＶ搭載Ｈａｒｍｏｎｙ　ＯＳ智能座艙，其多媒體系統能實現汽車與
手機、智能家居、智能手表等設備協同互聯，例如使用車中控屏一鍵設置提前開燈、空調的回家
模式；與華為手機、手錶視頻通話，讀取微信信息。系統更支持在沒有網絡的情況下進行語音識
別控制。凡此種種，華為智能汽車解決方案ＢＵ首席執行官余承東就「誇口」稱，新車實際體驗
可媲美百萬元級別豪車。
　　再看定價，按配置分為２５萬元、２８萬元、３２萬元，對手似直指約２８萬元起步的特斯
拉ＳＵＶ車型Ｍｏｄｅｌ　Ｙ。

＊新能源老牌新秀車企今年搞作不斷＊

　　除了「黑馬」華為，儘管三大造車新勢力「蔚小理」全年股價表現差強人意－－蔚來在美股
價年初至今挫３７％（去年升１１１２％），小鵬（０９８６８）、理想（０２０１５）在港股
價一個險守招股價、一個破發，內地一眾新能源車老牌或新秀車企仍搞作不斷。
　　其中，蔚來宣布第二款電動車ＥＴ５將於明年９月開始交付（對手同樣被指瞄準特斯拉的
Ｍｏｄｅｌ
３）；合眾旗下哪吒汽車本周發布售價２９９９元的兒童電動車「魔小童」，最高時速５公里；
比亞迪「漢」最新被曝光將推敞篷版車型……
　　中國電動車廠設計時尚、性能標青、價格進取，難怪美國知名汽車達人、工程諮詢公司
Ｍｕｎｒｏ　＆　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ創始人Ｓａｎｄｙ　Ｍｕｎｒｏ斷言，全球汽車產業的
轉折點將是２０２８年，屆時中國汽車將成為主導，「這些電動車早晚會登陸加利福利亞」，並
如潮水般湧向美國市場。
　　當國貨汽車各項指標不輸外國品牌，未來競爭關鍵將是供應鏈穩定、勞動力市場、資金成本
、產能效率，誰將勝出，拭目以待。

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