《ＥＴＦ透視－張子銘》金融科技發展充滿機遇

《ＥＴＦ透視》隨著寬頻及流動數據滲透率不斷提升，以及發展中國家中產階級迅速崛起，

金融科技已成為一個全球性的發展主題，其增長潛力龐大。

據麥肯錫的數據顯示，２０１６年新興經濟體中至少有兩億中小微企業沒有獲得信貸或者獲

得的信貸額度不足，信貸發放量與這些企業需求的差距估計約為２﹒２萬億美元。

金融科技公司正填補了傳統金融服務未能滿足消費者和企業的缺口，迅速地擴大了金融服務

的受眾群。針對新興市場中產階級的規模，金融科技行業顯著地加速增長以服務這消費群組。在

中國和印度，中產階級消費者每年以６％的速度增長，而已發展市場的增長率僅為０﹒５％。以

全球計算，中產階級每年增加約１﹒６億人。



＊金融服務趨向數碼化＊



金融科技的應用愈來愈廣泛，目前最活躍的領域包括支付、融資、借貸以及商業服務等。電

子支付現在已被消費者廣泛接納，成為他們日常生活的一部分。Ｓｔａｔｉｓｔａ公佈的數據顯

示，全球電子支付市場由２０１６年的６，３５０億美元增長至２０２１年的６﹒７萬億美元。

此外，消費者更可透過網上平台申請貸款服務，而無需通過傳統銀行才可獲得貸款。網上借

貸可讓個人更容易獲得貸款，用以創業、家居維修及資金短缺等所需的開支。

金融科技還活躍在眾籌領域，個人或企業可通過互聯網向大眾籌集資金，以獲得發展新主意

或新項目的起步資金。對於不太容易從銀行獲得貸款的初創或中小企來說，通過向數以萬計的小

投資者募集資金可能更有效率。

總括而言，我們相信金融科技將是未來十年重要的發展主題，將持續為投資者帶來豐富的投

資機會。

《未來資產董事及Ｇｌｏｂａｌ Ｘ ＥＴＦｓ產品專員 張子銘》



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