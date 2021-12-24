【回顧展望－樓市把脈】疫情無阻樓價升勢，北部都會區發展惹關注

《經濟通通訊社記者羅綽堯２４日報道》今年本港一二手樓市暢旺，疫情放緩下政府放寬防

疫措施，加上經濟復甦及失業率下降等利好因素下，本港樓價仍然企硬，特別是政府《施政報告

》提出「北部都會區」概念後，新界地區立即吸引不少買家及投資者關注。值得注意的是，美聯

儲正加「收水」的速度，並預期明年加息３次，地產界對明年樓價看法分歧，雖然普遍看好明年

樓市將有溫和增長，惟大新銀行料明年樓價將會回落。



＊私宅樓價今年累升３﹒９２％，新界一二手銷售暢旺＊



差餉物業估價署數據顯示，樓價指數於７月破頂，雖然其後稍有回落，今年首十個月樓價指

數仍錄得３﹒９２％升幅。另一方面，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ全年升

逾５％，而八大指數中，新界西ＣＣＬ升幅最為凌厲，全年錄得升幅跑贏大市至８﹒８％。中原

指，今年的剛需市場下，中小型單位依然是最受追捧類別，因此上車盤集中的新界東及新界西，

樓價升幅分別是５﹒２％及８﹒８％，而大型屋苑指數ＣＣＬ ＭＡＳＳ亦錄得５﹒２％的升幅

。

北部都會區概念帶動新界一手市場向旺，長實（０１１１３）率先搶閘推出洪水橋新盤「＃

ＬＹＯＳ」，整個項目涉及３４１伙，首輪銷售２２０伙，其中以價單推售的２００伙悉數沽清

，另以招標形式推售的２０間「層層叠趣」，亦售出１３伙，其中一伙更以實呎逾２萬元售出，

創下區內呎價新高紀錄。新地（０００１６）亦緊隨其後加入戰團，旗下天水圍濕地公園

Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｂａｙ第２期早前兩輪銷售累沽３０１伙，套現逾２０億元

，該發展商正計劃於明年首季以現樓形式推售Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｂａｙ第３期

，涉３８４伙。

北部都會區概念助攻下，周邊二手屋苑氣氛同樣熾熱，中原指，受惠於施政報告提出發展北

部都會區，新界中小型單位買賣明顯轉旺。數據顯示，今年１１月份新界區ＡＢＣ類單位二手私

人住宅買賣登記共錄１４９０宗，按月升１１﹒５％。同期九龍區ＡＢＣ類單位錄８００宗，按

月升２％。港島區ＡＢＣ類單位錄５２９宗，按月跌４﹒７％。呎價表現方面，新界西以瓏門和

嘉湖山莊較為突出，１１月分別錄得每平方呎１９０７８元和１２１４６元，較去年１２月急升

２１﹒５％和２０﹒５％。



＊業界對明年樓價看法分歧，最樂觀料升一成＊



展望明年，業界對樓價走勢呈現分歧，當中，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒

預料，明年一般住宅樓價將升３％，屬於溫和增長，豪宅則預期通關後有較大幫助，料全年豪宅

樓價升３至５％。他預期，明年一、二手總成交量回落到６萬至６﹒５萬宗，其中，一手成交佔

三成。他又指，「北部都會區」概念發展需時，主要為增加長遠房屋供應，短期內則會刺激新界

西北樓價上升和更多在附近改劃住宅的項目。

中原地產及利嘉閣對明年樓市最為樂觀，中原預期，即使美國明年進入加息周期，但香港

亦未必跟隨，預期全年加息不足１厘，將繼續維持低息環境，計及有望通關的因素，料明年上半

年私人住宅樓價升幅可逾６％，再度突破歷史新高，全年樓價則料升１０％，ＣＣＬ或達

２０６﹒５點。利嘉閣總裁廖偉強則預料，明年將出現各區煙花式爆發的璀璨上升景象，整體升

幅約１０％。

不過，大新銀行對樓市前景未如業界及測量師行般樂觀，高級經濟師溫嘉煒認為，內地經濟

放緩及美國開始收緊貨幣政策，或會影響本地樓市氣氛，料明年整體樓價或回落約５％。

