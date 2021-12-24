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即市新聞

24/12/2021 11:26

【回顧展望－樓市把脈】疫情無阻樓價升勢，北部都會區發展惹關注

　　《經濟通通訊社記者羅綽堯２４日報道》今年本港一二手樓市暢旺，疫情放緩下政府放寬防
疫措施，加上經濟復甦及失業率下降等利好因素下，本港樓價仍然企硬，特別是政府《施政報告
》提出「北部都會區」概念後，新界地區立即吸引不少買家及投資者關注。值得注意的是，美聯
儲正加「收水」的速度，並預期明年加息３次，地產界對明年樓價看法分歧，雖然普遍看好明年
樓市將有溫和增長，惟大新銀行料明年樓價將會回落。

＊私宅樓價今年累升３﹒９２％，新界一二手銷售暢旺＊

　　差餉物業估價署數據顯示，樓價指數於７月破頂，雖然其後稍有回落，今年首十個月樓價指
數仍錄得３﹒９２％升幅。另一方面，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ全年升
逾５％，而八大指數中，新界西ＣＣＬ升幅最為凌厲，全年錄得升幅跑贏大市至８﹒８％。中原
指，今年的剛需市場下，中小型單位依然是最受追捧類別，因此上車盤集中的新界東及新界西，
樓價升幅分別是５﹒２％及８﹒８％，而大型屋苑指數ＣＣＬ　ＭＡＳＳ亦錄得５﹒２％的升幅

　　北部都會區概念帶動新界一手市場向旺，長實（０１１１３）率先搶閘推出洪水橋新盤「＃
ＬＹＯＳ」，整個項目涉及３４１伙，首輪銷售２２０伙，其中以價單推售的２００伙悉數沽清
，另以招標形式推售的２０間「層層叠趣」，亦售出１３伙，其中一伙更以實呎逾２萬元售出，
創下區內呎價新高紀錄。新地（０００１６）亦緊隨其後加入戰團，旗下天水圍濕地公園
Ｗｅｔｌａｎｄ　Ｓｅａｓｏｎｓ　Ｂａｙ第２期早前兩輪銷售累沽３０１伙，套現逾２０億元
，該發展商正計劃於明年首季以現樓形式推售Ｗｅｔｌａｎｄ　Ｓｅａｓｏｎｓ　Ｂａｙ第３期
，涉３８４伙。
　　北部都會區概念助攻下，周邊二手屋苑氣氛同樣熾熱，中原指，受惠於施政報告提出發展北
部都會區，新界中小型單位買賣明顯轉旺。數據顯示，今年１１月份新界區ＡＢＣ類單位二手私
人住宅買賣登記共錄１４９０宗，按月升１１﹒５％。同期九龍區ＡＢＣ類單位錄８００宗，按
月升２％。港島區ＡＢＣ類單位錄５２９宗，按月跌４﹒７％。呎價表現方面，新界西以瓏門和
嘉湖山莊較為突出，１１月分別錄得每平方呎１９０７８元和１２１４６元，較去年１２月急升
２１﹒５％和２０﹒５％。

＊業界對明年樓價看法分歧，最樂觀料升一成＊

　　展望明年，業界對樓價走勢呈現分歧，當中，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒
預料，明年一般住宅樓價將升３％，屬於溫和增長，豪宅則預期通關後有較大幫助，料全年豪宅
樓價升３至５％。他預期，明年一、二手總成交量回落到６萬至６﹒５萬宗，其中，一手成交佔
三成。他又指，「北部都會區」概念發展需時，主要為增加長遠房屋供應，短期內則會刺激新界
西北樓價上升和更多在附近改劃住宅的項目。
　　中原地產及利嘉閣對明年樓市最為樂觀，中原預期，即使美國明年進入加息周期，但香港
亦未必跟隨，預期全年加息不足１厘，將繼續維持低息環境，計及有望通關的因素，料明年上半
年私人住宅樓價升幅可逾６％，再度突破歷史新高，全年樓價則料升１０％，ＣＣＬ或達
２０６﹒５點。利嘉閣總裁廖偉強則預料，明年將出現各區煙花式爆發的璀璨上升景象，整體升
幅約１０％。
　　不過，大新銀行對樓市前景未如業界及測量師行般樂觀，高級經濟師溫嘉煒認為，內地經濟
放緩及美國開始收緊貨幣政策，或會影響本地樓市氣氛，料明年整體樓價或回落約５％。

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