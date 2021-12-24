【回顧展望－息息相關】明年美國加快收水及加息，港息料未必跟隨

《經濟通通訊社記者吳仲賢２４日報道》自２０２０年爆發新冠病毒疫情以來，世界各地央

行均以寬鬆的貨幣政策及提出不同的經濟刺激措施，以應對相關危機，但上述政策措施均加劇各

國的物價通脹情況，本年內大宗商品價格飆升，如煤、鋁和鋼鐵等，各地央行也考慮以加息來抑

制日益嚴重的通脹情況，新西蘭央行更於１０月及１１月連續兩月進行加息，明年各地央行或將

迎來加息浪潮，美國加息周期將啟動，財資界人士預料美國明年或加息兩次，但港息未必跟隨。



＊美聯儲縮減買債及加息＊



自疫情爆發，美聯儲重啟「無限量寬」，自２０２０年３月以來，美聯儲的整體資產已增長

逾一倍，目前其資產規模已超過８﹒６萬億美元，但帶來的副作用便是通脹加劇，美國１１月份

消費物價指數（ＣＰＩ）按年增長６﹒８％，創近４０年以來最高紀錄，過去一直以鴿派為主的

美聯儲，有見通脹情況不斷升溫，主席及多名官員態度也逐漸轉鷹，表示１１月將會進行收水

（Ｔａｐｅｒ），即縮減買債，於上周三（１５日）聯儲局公布今年最後一次議息結果，加速縮

減購債速度，由每月縮減１５０億美元倍升至每月３００億美元，亦暗示明年及２０２３年將各

加息三次，而聯邦基金利率維持介乎０至０﹒２５厘。



＊港匯今年走勢轉弱，近期多次觸及７﹒８港元兌１美元水平＊



港元去年保持強勢，於去年４月至１０月期間多次觸發強方兌換保證，流入港元體系的資金

總額約５００億美元，但港元強勁勢頭未能在今年持續，隨著香港新股熱潮冷卻，股票融資需求

減少，內地持續推出科網公司監管的相關政策，資金戒心增加，港元走勢亦開始轉弱，自今年３

月失守７﹒７６港元兌１美元後，港元於今年第二季再度走強，但於７月份，香港股市的避險情

緒導致港元有所回軟，近期更多次觸及７﹒８港元兌１美元水平。



＊星展香港料明年美國加息兩次，香港流動充裕未必跟隨＊



星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受《經濟通通訊社》訪問時表示，美聯儲在是

次議息結果中的點陣圖顯示預計明年將加息三次，是由於當局認為就業市場會進一步改善，預料

未來通脹高企，此舉是為了給予市場信心，顯示不會放任通脹情況升溫，但該行預期明年美國將

加息兩次，因為聯儲局需在明年３月量寬結束後才開始加息周期，未必能夠完成三次加息，亦指

局方存有彈性，屆時將視通脹情況再作決定。

對於明年香港會否跟隨美國加息，她表示，參考上一次的加息周期，即２０１５至２０１８

年期間，美聯儲合共加息９次後，香港才上調一次最優惠利率，不是美聯儲開始加息周期，香港

便必然跟隨，這情況需視乎港元拆息走勢及香港的整體流動性，現時香港的流動性十分充裕，銀

行體系總結餘逾３０００億元，但與上次的加息周期相比，料美國是次的加息速度可能增加，而

金管局或會主動地增發外匯基金票據，以免港元因息差原因而快速走弱，未來或會增發２至３次

，可能會把銀行體系總結餘降至約逾２０００億元，「港元拆息可能就會跟得足少少個美元息」

。



＊香港未必會出現資金外流，料明年底一個月拆息達０﹒６５％＊



她指出，息差為資金流走的較直接因素之一，以往當港元跌至接近７﹒８５港元兌１美元水

平，美元兌港元１２個月遠期匯率便會處於好低水平，讓投資者有誘因進行套息，但隨著金管局

已主動地抽走部分銀行體系總結餘，在息差不是擴張太闊的情況下，香港未必會出現資金外流的

情況。

她預期，短期內一個月香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）將維持在０﹒１５％至０﹒２％，

三個月ＨＩＢＯＲ將維持在０﹒２％至０﹒２５％，但在明年底，隨著美聯儲有機會加息，預期

一個月ＨＩＢＯＲ及三個月ＨＩＢＯＲ將分別達約０﹒６５％及約０﹒８％水平。



＊料港匯徘徊於７﹒７７至７﹒８２港元兌１美元水平區間範圍內＊



對於明年港元匯率走勢，她提及，若不是出現息差較大的情況，相信港匯不會突然跌至

７﹒８５港元兌１美元水平，若金管增發外匯基金票據使港元短息上升，不排除港元會重返

７﹒８港元兌１美元水平以下，預料港匯將徘徊於７﹒７７至７﹒８２港元兌１美元水平的區間

範圍內。

對於明年資金需求，她表示，隨著政策風險等因素，現時新股市場反應不算特別熱烈，儘管

有大型新股上市，其反應亦不是太熱烈，相關的資金需求不高，但隨著經濟復甦及明年的通關預

期，料香港的貸款需求將會改善，最近港元貸存比率亦似乎見底，這方面的資金需求或會更多。

