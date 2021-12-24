【回顧展望】中概股退美來港加快？港交所及港股一定受惠？

《經濟通通訊社２４日專訊》拜登上台後，中美緊張關係未見緩和，今年中概股多災多難。

內地手機打車平台滴滴出行今年６月在美國上市後不到４８小時，中國監管部門即宣布對其實施

網絡安全審查，此後對滴滴的監管不斷加碼，集團最終宣布退出美國市場。市場預期隨住中央加

強對在美中概股的監管，加上美股監管機構落實「退市令」，或加快中概股「退美來港」上市的

步伐。下周二（２８日）將會為你詳細剖析，萬勿錯過！（ｐｃ）

