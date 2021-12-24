【企業盈喜】天安中國（０００２８）料全年純利升超過７０％

《經濟通通訊社２４日專訊》天安中國（０００２８）公布，預期截至今年１２月３１日止

年度純利比去年度盈利約６﹒１８億元上升超過７０％，即逾１０﹒５１億元。

該集團指，純利上升主因期內已竣工物業存貨轉撥至投資物業之公允價值收益較去年度增加

，此主要源於一項投資物業公允價值收益，該物業為位於上海市新落成之綜合性商業和娛樂中心

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