【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３８﹒２億人幣，買美團沽快手

《經濟通通訊社２４日專訊》恒指高開３９點，報２３１４１點。最高升１６２點報
２３２６４點，最低跌７５點報２３０２７點。恒指收報２３１９３點，升９１點或０﹒４％。
按額度計算，北水全日淨流入３８﹒２億元人民幣，增加０﹒９％。美團（０３６９０）、
龍源電力（００９１６）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次是快手（０１０２４）
、工商銀行（０１３９８）、中國移動（００９４１）。
主板成交１０９１﹒８４億元增加１７﹒７％。其中港股通成交２８１﹒５億元，佔總成交
２５﹒８％。
＊市傳星巴克與美團順豐洽談合作＊
據《新浪科技》引述市場人士透露，星巴克原定與餓了麼的３年獨家合作將於今年１２月
３１日到期。目前星巴克在中國市場正在尋求新的合作伙伴。報道指，新合作伙伴包括美團、順
豐、山姆會員店等，這幾家都有配送能力，且都在與星巴克商談合作。
報道引述業內人士認為，星巴克選擇開放戰略，可能與互聯網行業的反壟斷趨勢，尤其是
「反二選一」趨勢關係密切。在「獨家合作」遭到否定之後，與單一平台綁定，已不再是優先考
慮目標。美團跌１﹒６５％報２２６﹒６元，北水淨買入３﹒２億元。
龍源電力升８﹒２２％報１８﹒９６元，北水淨買入３億元。長城汽車升３﹒８２％報
２８﹒５５元，北水淨買入２﹒４億元。快手跌３﹒６２％報７５﹒８５元，北水淨賣出１﹒３
億元。工商銀行升１﹒１６％報４﹒３６元，北水淨賣出１﹒１億元。中國移動升０﹒６５％報
４６﹒６元，北水淨賣出０﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ３﹒２３
龍源電力 （００９１６） ２﹒９６
長城汽車 （０２３３３） ２﹒３５
騰訊控股 （００７００） ２﹒３５
華潤電力 （００８３６） ２﹒１８
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） －１﹒３０
工商銀行 （０１３９８） －１﹒０６
中國移動 （００９４１） －０﹒６１
中廣核新能源 （０１８１１） －０﹒１８
舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒０６
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