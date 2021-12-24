【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３８﹒２億人幣，買美團沽快手

《經濟通通訊社２４日專訊》恒指高開３９點，報２３１４１點。最高升１６２點報

２３２６４點，最低跌７５點報２３０２７點。恒指收報２３１９３點，升９１點或０﹒４％。

按額度計算，北水全日淨流入３８﹒２億元人民幣，增加０﹒９％。美團（０３６９０）、

龍源電力（００９１６）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次是快手（０１０２４）

、工商銀行（０１３９８）、中國移動（００９４１）。

主板成交１０９１﹒８４億元增加１７﹒７％。其中港股通成交２８１﹒５億元，佔總成交

２５﹒８％。



＊市傳星巴克與美團順豐洽談合作＊



據《新浪科技》引述市場人士透露，星巴克原定與餓了麼的３年獨家合作將於今年１２月

３１日到期。目前星巴克在中國市場正在尋求新的合作伙伴。報道指，新合作伙伴包括美團、順

豐、山姆會員店等，這幾家都有配送能力，且都在與星巴克商談合作。

報道引述業內人士認為，星巴克選擇開放戰略，可能與互聯網行業的反壟斷趨勢，尤其是

「反二選一」趨勢關係密切。在「獨家合作」遭到否定之後，與單一平台綁定，已不再是優先考

慮目標。美團跌１﹒６５％報２２６﹒６元，北水淨買入３﹒２億元。

龍源電力升８﹒２２％報１８﹒９６元，北水淨買入３億元。長城汽車升３﹒８２％報

２８﹒５５元，北水淨買入２﹒４億元。快手跌３﹒６２％報７５﹒８５元，北水淨賣出１﹒３

億元。工商銀行升１﹒１６％報４﹒３６元，北水淨賣出１﹒１億元。中國移動升０﹒６５％報

４６﹒６元，北水淨賣出０﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ３﹒２３

龍源電力 （００９１６） ２﹒９６

長城汽車 （０２３３３） ２﹒３５

騰訊控股 （００７００） ２﹒３５

華潤電力 （００８３６） ２﹒１８

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） －１﹒３０

工商銀行 （０１３９８） －１﹒０６

中國移動 （００９４１） －０﹒６１

中廣核新能源 （０１８１１） －０﹒１８

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒０６

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