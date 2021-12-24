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即市新聞

24/12/2021 17:33

《日入而息》全國人大會議明年３月召開，大埔滘住宅地接８份標書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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十三屆全國人大五次會議將於明年３月５日在北京召開　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許家印夫婦３億股恒大物業（０６６６６）遭斬倉；恒大拖糧，據報長沙、廣西等子公司員工罷
工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局：東亞銀行（０００２３）不再被識別為具本地系統重要性認可機構　　　　　　　　　
地政總署公布大埔滘住宅地共接獲８份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠再增持長實（０１１１３）１５﹒６萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒０１點，創６周新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增５宗確診個案，再多７宗涉Ｏｍｉｃｒｏｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
元旦起擴大接種計劃，打第２針滿６個月可打第３針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指半日市高收３０點報２３２２３，科指跌１８點報５６１９
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　多板塊拉跌滬指低收０﹒７％，全周軟０﹒４％兩連跌
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美匯下一支持９５﹒５０，考慮低位買入　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１３３７╱４１，日圓最新報１１４﹒３７╱４０
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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李嘉誠再增持長實（０１１１３）１５﹒６萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
朸濬國際（０１３５５）向深圳招華租賃物業作住宿營運，並訂意向書　　　　　　　　　　　
第一太平（００１４２）今日回購８０萬股，涉２２７萬元　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）旗下微信響應網信辦，打擊流量造假黑公關及水軍　　　　　　　　　　　
匯控（００００５）以４﹒２５億美元收購印度基金公司ＬＴＩＭ　　　　　　　　　　　　　
中移動Ａ股１９家戰投名單出爐，京東國壽一汽等在列　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）下月推出６隻新股票期貨合約及期權類別　　　　　　　　　　　　　　
雷軍稱小米１２對標蘋果推兩款尺寸機型，汽車業務進展超預期　　　　　　　　　　　　　　
信和（０００８３）提早完成旗下業務即棄塑膠製品消耗量減少五成目標　　　　　　　　　　
據報網易（０９９９９）將設海南總部，參與國際電競島、三亞網紅經濟等建設　　　　　　　
美團（０３６９０）全資入股餐飲服務平台菜麼麼，布局ＳａａＳ雲服務系統　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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中廣核（０１８１１）委任王宏新為非執董，夏林泉辭任　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國華融（０２７９９）獲中證監批准增發１９﹒６億Ｈ股　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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許家印夫婦３億股恒大物業（０６６６６）遭斬倉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報百度（０９８８８）直播業務裁員９０％，遊戲部門團滅，副總裁曹曉冬將離職　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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首十一月國企利潤總額增４０﹒２％至４﹒１４萬億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國向所羅門群島提供防爆物資，並派警務顧問組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國壽與中鐵發起設立基建投資基金，總規模３００億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
胡潤青年企業家榜出爐，字節跳動張一鳴躍居榜首　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
韓正稱共抓大保護不搞大開發，推動長江經濟帶發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地明年燃料油非國營貿易進口允許量１６２０萬噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長三角文化旅遊三年行動計劃發布，總投資５００億以上　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２００億逆回購利率持平，全周淨投放５００億；將金融支持綠色低碳轉型作為重要政治任
務；發展農村數字普惠金融，強化農村金融產品創新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所新債券交易系統上線，實現「股債分離」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
印度稅務局突擊搜查小米等，據稱有中企涉避稅做假帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海航集團機場板塊實際控制權利正式移交　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄭商所表示明年免收全部期貨品種套保開倉等手續費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鶴崗疑財政見底突取消招聘公務員，極低樓價曾惹熱議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監表示支持符合條件公司參與專屬商業養老保險試點　　　　　　　　　　　　　　　　　
十三屆全國人大五次會議將於明年３月５日在北京召開　　　　　　　　　　　　　　　　　　
生態環境部開展氣候投融資試點工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
招行廈門市分行黨委書記、行長趙啟柱據報墜樓身亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
退休教授狀告「中國知網」壟斷，監管稱將核實　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升０﹒１％報１７９６１點，四連揚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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中大移走民主女神像，指從未准許該雕像於校園展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嶺大移除校內六四浮雕，指保障大學社群整體利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林卓廷涉披露游乃強受查案，押後至下月２６日裁決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財匯局調查報告指有核數師未能適當處理已識別的錯報　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府擬准許中國電信鋪設亞洲直達國際海底光纜香港段　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒０１點，創６周新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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中國外交部稱堅決反對美國通過禁止進口新疆商品法案　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日媒表示日美聯合製定作戰計劃，應對台灣突發事態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本表示不計劃派遣政府代表團參與北京冬奧會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
普京反對多國抵制冬奧，正與中國合作開發高科技武器　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐盟官員證中國阻撓立陶宛貨物通關，試圖循外交解決　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國否認對立陶宛產品不予清關，籲立方找自身原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
哈佛教授瞞參與千人計劃罪成，中方表示與經濟間諜無關　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
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恒大拖糧，據報長沙、廣西等子公司員工罷工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報鼎珮已向四大代埋發放恒大．睿峰項目拖欠佣金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增５宗確診個案，再多７宗涉Ｏｍｉｃｒｏｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨新增本土確診５５宗，西安處理２６名責任人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聖誕節前英法齊破單日確診紀錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
元旦起擴大接種計劃，打第２針滿６個月可打第３針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許樹昌籲機場員工打第三針，三針復必泰抗體水平很高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
那打素及仁濟醫院下周四起增設新冠疫苗接種站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　（ｚｚ）

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