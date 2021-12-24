《日入而息》全國人大會議明年３月召開，大埔滘住宅地接８份標書

《今天重點》

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十三屆全國人大五次會議將於明年３月５日在北京召開

許家印夫婦３億股恒大物業（０６６６６）遭斬倉；恒大拖糧，據報長沙、廣西等子公司員工罷

工

金管局：東亞銀行（０００２３）不再被識別為具本地系統重要性認可機構

地政總署公布大埔滘住宅地共接獲８份標書

李嘉誠再增持長實（０１１１３）１５﹒６萬股

中原ＣＣＬ按周跌０﹒０１點，創６周新低

本港新增５宗確診個案，再多７宗涉Ｏｍｉｃｒｏｎ

元旦起擴大接種計劃，打第２針滿６個月可打第３針

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《即日市況》

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恒指半日市高收３０點報２３２２３，科指跌１８點報５６１９

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《深滬股市》

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多板塊拉跌滬指低收０﹒７％，全周軟０﹒４％兩連跌

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《美元匯價》

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美匯下一支持９５﹒５０，考慮低位買入

歐元最新報１﹒１３３７╱４１，日圓最新報１１４﹒３７╱４０

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《公司資訊》

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李嘉誠再增持長實（０１１１３）１５﹒６萬股

朸濬國際（０１３５５）向深圳招華租賃物業作住宿營運，並訂意向書

第一太平（００１４２）今日回購８０萬股，涉２２７萬元

騰訊（００７００）旗下微信響應網信辦，打擊流量造假黑公關及水軍

匯控（００００５）以４﹒２５億美元收購印度基金公司ＬＴＩＭ

中移動Ａ股１９家戰投名單出爐，京東國壽一汽等在列

港交所（００３８８）下月推出６隻新股票期貨合約及期權類別

雷軍稱小米１２對標蘋果推兩款尺寸機型，汽車業務進展超預期

信和（０００８３）提早完成旗下業務即棄塑膠製品消耗量減少五成目標

據報網易（０９９９９）將設海南總部，參與國際電競島、三亞網紅經濟等建設

美團（０３６９０）全資入股餐飲服務平台菜麼麼，布局ＳａａＳ雲服務系統

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《國企紅籌》

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中廣核（０１８１１）委任王宏新為非執董，夏林泉辭任

中國華融（０２７９９）獲中證監批准增發１９﹒６億Ｈ股

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《神州民企》

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許家印夫婦３億股恒大物業（０６６６６）遭斬倉

據報百度（０９８８８）直播業務裁員９０％，遊戲部門團滅，副總裁曹曉冬將離職

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《中國要聞》

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首十一月國企利潤總額增４０﹒２％至４﹒１４萬億元

中國向所羅門群島提供防爆物資，並派警務顧問組

國壽與中鐵發起設立基建投資基金，總規模３００億元

胡潤青年企業家榜出爐，字節跳動張一鳴躍居榜首

韓正稱共抓大保護不搞大開發，推動長江經濟帶發展

內地明年燃料油非國營貿易進口允許量１６２０萬噸

長三角文化旅遊三年行動計劃發布，總投資５００億以上

人行２００億逆回購利率持平，全周淨投放５００億；將金融支持綠色低碳轉型作為重要政治任

務；發展農村數字普惠金融，強化農村金融產品創新

上交所新債券交易系統上線，實現「股債分離」

印度稅務局突擊搜查小米等，據稱有中企涉避稅做假帳

海航集團機場板塊實際控制權利正式移交

鄭商所表示明年免收全部期貨品種套保開倉等手續費

鶴崗疑財政見底突取消招聘公務員，極低樓價曾惹熱議

銀保監表示支持符合條件公司參與專屬商業養老保險試點

十三屆全國人大五次會議將於明年３月５日在北京召開

生態環境部開展氣候投融資試點工作

招行廈門市分行黨委書記、行長趙啟柱據報墜樓身亡

退休教授狀告「中國知網」壟斷，監管稱將核實

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１％報１７９６１點，四連揚

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《其他消息》

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中大移走民主女神像，指從未准許該雕像於校園展示

嶺大移除校內六四浮雕，指保障大學社群整體利益

林卓廷涉披露游乃強受查案，押後至下月２６日裁決

財匯局調查報告指有核數師未能適當處理已識別的錯報

政府擬准許中國電信鋪設亞洲直達國際海底光纜香港段

中原ＣＣＬ按周跌０﹒０１點，創６周新低

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《大國博弈》

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中國外交部稱堅決反對美國通過禁止進口新疆商品法案

日媒表示日美聯合製定作戰計劃，應對台灣突發事態

日本表示不計劃派遣政府代表團參與北京冬奧會

普京反對多國抵制冬奧，正與中國合作開發高科技武器

歐盟官員證中國阻撓立陶宛貨物通關，試圖循外交解決

中國否認對立陶宛產品不予清關，籲立方找自身原因

哈佛教授瞞參與千人計劃罪成，中方表示與經濟間諜無關

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《恒大困局》

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恒大拖糧，據報長沙、廣西等子公司員工罷工

據報鼎珮已向四大代埋發放恒大．睿峰項目拖欠佣金

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《新冠肺炎》

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本港新增５宗確診個案，再多７宗涉Ｏｍｉｃｒｏｎ

全國昨新增本土確診５５宗，西安處理２６名責任人

聖誕節前英法齊破單日確診紀錄

元旦起擴大接種計劃，打第２針滿６個月可打第３針

許樹昌籲機場員工打第三針，三針復必泰抗體水平很高

那打素及仁濟醫院下周四起增設新冠疫苗接種站

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