《地產人眼－盧展豪》本地經濟復甦，審慎樂觀

《地產人眼》歡慶聖誕及新年來臨，零售及飲食市道一片暢旺，令人憧憬本地經濟在逐步復

甦。早前有商會公布一項關於商業前景的調查，講述本地企業對經濟前景的看法，結果正面樂觀

。筆者相信，隨著本地疫情緩和，近兩年間最差的時間已過，但新變種病毒來襲，歐美等地疫情

惡化，加上中美角力多時，致全球經濟發展存暗湧。



香港總商會於今年１１月曾進行一項「商業前景問卷調查」，共收回３２０份問卷，結果顯

示雖然３２％受訪企業預期明年營業額仍較疫情前低，但有４５％企業相信明年營業額將較今年

增加，反映本地的營商氣氛持續改善。另有３５％企業計劃於明年增聘人手，較去年高約１４％

。惟企業投資意欲仍審慎，只有１７％企業計劃在港增加資本投資。此外，逾六成受訪企業看好

「北部都會區」發展計劃可提升香港的競爭力，更有不少企業增加大灣區的投資。



這項調查早於新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ來襲前進行，因此未預計新病毒為全球及香港帶來

的影響。全球經濟環環相扣，當歐美「與病毒共存」的策略失效，疫苗趕不上病毒變種速度，世

界的物流及產業鏈大受打擊，歐美仍持「去中國化」旗幟，與中國抗衡，加上全球通脹升溫，為

全球及本地經濟復甦帶來隱憂。



筆者相信，縱然全球經濟風高浪急，香港作為內地對外的「橋頭堡」，因此未來仍會受惠於

國家發展，機會處處，其中前海發展方案便是一個好例子，惟香港仍需把握機遇，倍道兼行發展

北部都會區，並落實「北創科」的發展方向，投資科研，培育及吸納專才去提升競爭力，與世界

接軌。《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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