《日出而作》標指創歷史新高，道指抽升３５０點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３５９５０﹒５６ 升 １９６﹒６７ ０﹒５５
標普５００ ４７２５﹒７９ 升 ２９﹒２３ ０﹒６２
納斯達克 １５６５３﹒３７ 升 １３１﹒４８ ０﹒８５
倫敦富時１００ ７３７３﹒３４ 升 ３１﹒６８ ０﹒４３
法蘭克福ＤＡＸ １５７５６﹒３１ 升 １６２﹒８４ １﹒０４
巴黎ＣＡＣ ４０ ７１０６﹒１５ 升 ５４﹒４８ ０﹒７７
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１４﹒４９１，歐元兌美元１﹒３２５
《公司業績》
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ＣＥＣ國際（００７５９）中期純利１８７９萬元升２５％，不派息
高豐集團（０２８６３）全年純利１６９９萬元跌２７％，不派息
鼎豐集團（０６８７８）２﹒１億元售房地產項目，料稅前收益２億元
ＩＢＩ（０１５４７）１６５８萬元售ＲＤＳ股份，料收益４９６萬元
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《公司資訊》
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希望教育（０１７６５）聯屬斥五千萬人幣購四川教育諮詢服務商
華記環球（０２２９６）接獲聯交所６項股份復牌指引
中軟國際（００３５４）持深圳開鴻股權降至近２０％
鐵貨（０１０２９）披露股東Ｓｔｏｃｋｅｎ質押２１億股
蓮和醫療（００９２８）３６６０萬元合營網上醫療技術，佔２５％股權
卓航控股（０１８６５）組智慧停車合營，佔５１％股權
金禧國際（０００９１）控股股東擬每股０﹒１４元減持逾２億股
藍河控股（００４９８）所購兩批換股債提早贖回，本金總額２億元
電盈（００００８）持盈大（００４３２）降至逾３０％，盈大改列聯營入帳
康健國際（０３８８６）派息比率最少３０％，明年１月１日起生效
金山工業（０００４０）與客戶訂合同，提供鎳基電池
漢港控股（０１６６３）主席增持５３萬股，涉近８萬元
宏輝（００１８３）２４４０萬元參與合夥企業，投資科技或消費企業
中駿集團（０１９６６）發行額外優先票據，籌１﹒５億美元
中基長壽（００７６７）營養補充劑在天貓國際網站上線
匯控（００００５）倫敦再斥５２６２萬元回購１１２﹒５萬股
新昌創展（０１７８１）債權人會議１月７日舉行，日常業務持續營運
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《國企紅籌》
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洛陽玻璃（０１１０８）１億人幣投資３新能源項目
時代電氣（０３８９８）建設項目貸款改增資近５億人幣
康希諾（０６１８５）新冠肺炎疫苗ＩＩＩ期試驗保護率達世衛標準
廣汽（０２２３８）銷量料今年升逾３％，明年增１５％
中鐵（００３９０）股息規劃最少年均可分配利潤３０％
中國電力（０２３８０）１億人幣工程承包予控股股東
君實生物（０１８７７）注射液產品臨床試驗申請受理
北京建設（００９２５）擬售蘇州工業物流園７５％股權
新華保險（０１３３６）擬贖回基金料最多３﹒５億人幣
南華金融（００６１９）２８萬元再售中船防務（００３１７）Ｈ股
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《神州民企》
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奇士達（０６９１８）獲貸款３０００萬元
信陽毛尖（００３６２）或合資生產鋰電池原材料，訂意向
弘陽服務（０１９７１）主席及獨立非執董兩人辭任，委曾俊凱任主席
新希望服務（０３６５８）獲僱員福利信託１７９萬元增近７７萬股
ＪＳ環球（０１６９１）主席王旭寧轉讓公司逾５５％股權至家族信託
三愛（０１８８９）４份融資租賃共１﹒６６億人幣，收息１３６３萬
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《匯市走勢》
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新冠疫情恐慌消退，美元在聖誕節前微跌
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《國際要聞》
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傳南韓首位女總統朴槿惠將獲特赦
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《大國博弈》
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拜登簽署針對強迫勞動的涉疆法案，禁從新疆進口商品
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《華爾街內望》
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美股本周最後交易日齊升，周五休市慶聖誕
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《其他消息》
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宋都服務控股股東
涉內幕交易，中證
監沒收款項罰款近
１﹒５億人幣
官媒指出騰訊派京
東股票巧妙方式回
饋股東，投資驅動
增長能力減弱
港股半日市，北向
滬股通深股通今關
閉下周二恢復交易
長實夥李嘉誠基金
售１２５架飛機退
出租賃行業，套現
近３３２億元
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