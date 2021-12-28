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即市新聞

28/12/2021 07:46

《日出而作》標指創歷史新高，道指抽升３５０點

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
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　　紐約道瓊斯　　　　３５９５０﹒５６　升　１９６﹒６７　０﹒５５
　　標普５００　　　　　４７２５﹒７９　升　　２９﹒２３　０﹒６２
　　納斯達克　　　　　１５６５３﹒３７　升　１３１﹒４８　０﹒８５
　　倫敦富時１００　　　７３７３﹒３４　升　　３１﹒６８　０﹒４３
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１５７５６﹒３１　升　１６２﹒８４　１﹒０４
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　７１０６﹒１５　升　　５４﹒４８　０﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１４﹒４９１，歐元兌美元１﹒３２５
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＣＥＣ國際（００７５９）中期純利１８７９萬元升２５％，不派息　
　　高豐集團（０２８６３）全年純利１６９９萬元跌２７％，不派息　　
　　鼎豐集團（０６８７８）２﹒１億元售房地產項目，料稅前收益２億元
　　ＩＢＩ（０１５４７）１６５８萬元售ＲＤＳ股份，料收益４９６萬元
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　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　希望教育（０１７６５）聯屬斥五千萬人幣購四川教育諮詢服務商　　　　　
　　華記環球（０２２９６）接獲聯交所６項股份復牌指引　　　　　　　　　　
　　中軟國際（００３５４）持深圳開鴻股權降至近２０％　　　　　　　　　　
　　鐵貨（０１０２９）披露股東Ｓｔｏｃｋｅｎ質押２１億股　　　　　　　　
　　蓮和醫療（００９２８）３６６０萬元合營網上醫療技術，佔２５％股權　　
　　卓航控股（０１８６５）組智慧停車合營，佔５１％股權　　　　　　　　　
　　金禧國際（０００９１）控股股東擬每股０﹒１４元減持逾２億股　　　　　
　　藍河控股（００４９８）所購兩批換股債提早贖回，本金總額２億元　　　　
　　電盈（００００８）持盈大（００４３２）降至逾３０％，盈大改列聯營入帳
　　康健國際（０３８８６）派息比率最少３０％，明年１月１日起生效　　　　
　　金山工業（０００４０）與客戶訂合同，提供鎳基電池　　　　　　　　　　
　　漢港控股（０１６６３）主席增持５３萬股，涉近８萬元　　　　　　　　　
　　宏輝（００１８３）２４４０萬元參與合夥企業，投資科技或消費企業　　　
　　中駿集團（０１９６６）發行額外優先票據，籌１﹒５億美元　　　　　　　
　　中基長壽（００７６７）營養補充劑在天貓國際網站上線　　　　　　　　　
　　匯控（００００５）倫敦再斥５２６２萬元回購１１２﹒５萬股　　　　　　
　　新昌創展（０１７８１）債權人會議１月７日舉行，日常業務持續營運　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　洛陽玻璃（０１１０８）１億人幣投資３新能源項目　　　　　　　
　　時代電氣（０３８９８）建設項目貸款改增資近５億人幣　　　　　
　　康希諾（０６１８５）新冠肺炎疫苗ＩＩＩ期試驗保護率達世衛標準
　　廣汽（０２２３８）銷量料今年升逾３％，明年增１５％　　　　　
　　中鐵（００３９０）股息規劃最少年均可分配利潤３０％　　　　　
　　中國電力（０２３８０）１億人幣工程承包予控股股東　　　　　　
　　君實生物（０１８７７）注射液產品臨床試驗申請受理　　　　　　
　　北京建設（００９２５）擬售蘇州工業物流園７５％股權　　　　　
　　新華保險（０１３３６）擬贖回基金料最多３﹒５億人幣　　　　　
　　南華金融（００６１９）２８萬元再售中船防務（００３１７）Ｈ股
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　奇士達（０６９１８）獲貸款３０００萬元　　　　　　　　　　　　
　　信陽毛尖（００３６２）或合資生產鋰電池原材料，訂意向　　　　　
　　弘陽服務（０１９７１）主席及獨立非執董兩人辭任，委曾俊凱任主席
　　新希望服務（０３６５８）獲僱員福利信託１７９萬元增近７７萬股　
　　ＪＳ環球（０１６９１）主席王旭寧轉讓公司逾５５％股權至家族信託
　　三愛（０１８８９）４份融資租賃共１﹒６６億人幣，收息１３６３萬
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　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　新冠疫情恐慌消退，美元在聖誕節前微跌
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　　　　　　《國際要聞》　
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　　傳南韓首位女總統朴槿惠將獲特赦
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　拜登簽署針對強迫勞動的涉疆法案，禁從新疆進口商品
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　　　　　　　　《華爾街內望》　
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　　美股本周最後交易日齊升，周五休市慶聖誕
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　宋都服務控股股東
　　涉內幕交易，中證
　　監沒收款項罰款近
　　１﹒５億人幣　　
　　官媒指出騰訊派京
　　東股票巧妙方式回
　　饋股東，投資驅動
　　增長能力減弱　　
　　港股半日市，北向
　　滬股通深股通今關
　　閉下周二恢復交易
　　長實夥李嘉誠基金
　　售１２５架飛機退
　　出租賃行業，套現
　　近３３２億元　　
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