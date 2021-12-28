《日出而作》標指創歷史新高，道指抽升３５０點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３５９５０﹒５６ 升 １９６﹒６７ ０﹒５５

標普５００ ４７２５﹒７９ 升 ２９﹒２３ ０﹒６２

納斯達克 １５６５３﹒３７ 升 １３１﹒４８ ０﹒８５

倫敦富時１００ ７３７３﹒３４ 升 ３１﹒６８ ０﹒４３

法蘭克福ＤＡＸ １５７５６﹒３１ 升 １６２﹒８４ １﹒０４

巴黎ＣＡＣ ４０ ７１０６﹒１５ 升 ５４﹒４８ ０﹒７７

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１４﹒４９１，歐元兌美元１﹒３２５



《公司業績》

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ＣＥＣ國際（００７５９）中期純利１８７９萬元升２５％，不派息

高豐集團（０２８６３）全年純利１６９９萬元跌２７％，不派息

鼎豐集團（０６８７８）２﹒１億元售房地產項目，料稅前收益２億元

ＩＢＩ（０１５４７）１６５８萬元售ＲＤＳ股份，料收益４９６萬元

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《公司資訊》

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希望教育（０１７６５）聯屬斥五千萬人幣購四川教育諮詢服務商

華記環球（０２２９６）接獲聯交所６項股份復牌指引

中軟國際（００３５４）持深圳開鴻股權降至近２０％

鐵貨（０１０２９）披露股東Ｓｔｏｃｋｅｎ質押２１億股

蓮和醫療（００９２８）３６６０萬元合營網上醫療技術，佔２５％股權

卓航控股（０１８６５）組智慧停車合營，佔５１％股權

金禧國際（０００９１）控股股東擬每股０﹒１４元減持逾２億股

藍河控股（００４９８）所購兩批換股債提早贖回，本金總額２億元

電盈（００００８）持盈大（００４３２）降至逾３０％，盈大改列聯營入帳

康健國際（０３８８６）派息比率最少３０％，明年１月１日起生效

金山工業（０００４０）與客戶訂合同，提供鎳基電池

漢港控股（０１６６３）主席增持５３萬股，涉近８萬元

宏輝（００１８３）２４４０萬元參與合夥企業，投資科技或消費企業

中駿集團（０１９６６）發行額外優先票據，籌１﹒５億美元

中基長壽（００７６７）營養補充劑在天貓國際網站上線

匯控（００００５）倫敦再斥５２６２萬元回購１１２﹒５萬股

新昌創展（０１７８１）債權人會議１月７日舉行，日常業務持續營運

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《國企紅籌》

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洛陽玻璃（０１１０８）１億人幣投資３新能源項目

時代電氣（０３８９８）建設項目貸款改增資近５億人幣

康希諾（０６１８５）新冠肺炎疫苗ＩＩＩ期試驗保護率達世衛標準

廣汽（０２２３８）銷量料今年升逾３％，明年增１５％

中鐵（００３９０）股息規劃最少年均可分配利潤３０％

中國電力（０２３８０）１億人幣工程承包予控股股東

君實生物（０１８７７）注射液產品臨床試驗申請受理

北京建設（００９２５）擬售蘇州工業物流園７５％股權

新華保險（０１３３６）擬贖回基金料最多３﹒５億人幣

南華金融（００６１９）２８萬元再售中船防務（００３１７）Ｈ股

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《神州民企》

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奇士達（０６９１８）獲貸款３０００萬元

信陽毛尖（００３６２）或合資生產鋰電池原材料，訂意向

弘陽服務（０１９７１）主席及獨立非執董兩人辭任，委曾俊凱任主席

新希望服務（０３６５８）獲僱員福利信託１７９萬元增近７７萬股

ＪＳ環球（０１６９１）主席王旭寧轉讓公司逾５５％股權至家族信託

三愛（０１８８９）４份融資租賃共１﹒６６億人幣，收息１３６３萬

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《匯市走勢》

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新冠疫情恐慌消退，美元在聖誕節前微跌

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《國際要聞》

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傳南韓首位女總統朴槿惠將獲特赦

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《大國博弈》

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拜登簽署針對強迫勞動的涉疆法案，禁從新疆進口商品

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《華爾街內望》

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美股本周最後交易日齊升，周五休市慶聖誕

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《其他消息》

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宋都服務控股股東

涉內幕交易，中證

監沒收款項罰款近

１﹒５億人幣

官媒指出騰訊派京

東股票巧妙方式回

饋股東，投資驅動

增長能力減弱

港股半日市，北向

滬股通深股通今關

閉下周二恢復交易

長實夥李嘉誠基金

售１２５架飛機退

出租賃行業，套現

近３３２億元

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