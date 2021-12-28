《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里

《牛熊志選》節日假期前觀望氣氛濃厚，港股近日交投萎縮，恒指自２２６００點附近回升

，並逐步收復２３０００點關口，短線或沿著１０天線在此關口附近反覆整固，策略上續以候低

吸納為主。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（２３日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得

約１﹒４９億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約１０５５﹒０萬港元資

金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價

２２５００點至２２７９９點之間，累計相當約３６４４張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２３８００點至２４０９９點之間累計了相當約２１８１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至１８﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒８個波幅點至２１﹒２％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至２２﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

２６﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至３５﹒１％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至３１﹒０％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒１個波幅點至２８﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

２０﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２４﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至２０﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅

維持於３１﹒７％的水平；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至２２﹒２％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄

得約２４７３萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

阿里認購證為行使價約１２８元至１５２元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒５倍至６﹒１

倍；牛證方面，資金留意收回價１０４元至１１０元之間的較貼價條款，收回距離約２﹒４％至

７﹒７％，槓桿約９﹒７倍至１９﹒１倍。另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄

得約１９９９萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２６９元至２９０元附近的中長期及長期價

外條款，實際槓桿約６﹒４倍至７﹒２倍；牛證方面，資金留意收回價１９８元至２０８元之間

的較貼價條款，收回距離約８﹒０％至１２﹒４％，槓桿約６﹒８倍至９﹒６倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約１４９１萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３７９元至４２６元附近的中期價外條款，

實際槓桿約５﹒９倍至８﹒５倍；熊證方面，資金主要留意收回價４９０元至５１０元附近的條

款，收回距離約６﹒５％至１０﹒８％，槓桿約８﹒５倍至１３﹒７倍。《法興證券上市產品銷

售部主管 陳其志》



＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

