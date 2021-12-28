《運籌帷幄－梁業豪》本周決定港股是否已經短中期見底

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和

４２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。１２月份期貨，期權將於本周四（３０日）到期前，港股大

市的整體走勢向上。但上周五（２４日）呈現明顯的回吐壓力。恒指期貨陰陽燭日線圖上，現時

只得ＲＳＩ和ＳＴＣ利好，代表形勢屬於偏淡，但ＭＡＣＤ正欲發出熊「熊牛」，買入訊號。圖

表形勢若能從偏淡轉為偏好，才可確認好友成功重奪市場控制權。換言之，今天（２８日）會是

關鍵的日子。

如果反彈浪能夠延續，稍後成功演變成為新升浪的機會便會很大；反之，港股便會繼續其「

一浪低於一浪」的往下尋底過程。須注意的，是價位從低位已經回升了一段時間；若本周繼續上

升「一浪低於一浪」的局勢便很大機會被破壞。正常而言，於跌浪中，每個反彈浪的運行時間都

會較價位下跌時明顯地短。港股很可能已經處於短中期跌浪的最後階段，本周應可判斷大市是否

已經見底。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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