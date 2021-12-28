  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2021 09:29

《套期保值－蕭猷華》期指結算前或有技術反彈

　　《套期保值》２０２１年即將過去，港股剩餘４日半的交易日，回顧恒指由今年２月高位
３１１８３點，一直反覆向下，跌至２２６６３點全年低位，累計下跌了８５２０點，恒指成為
全球股市最差排行榜第三位，僅次於哥倫比亞和委內瑞拉股市。反觀美股，屢創新高，由年初約
３０６００點，升至歷史高位３６６８３點，升幅超過６０００點。
　　美股創新高、Ａ股表現不俗，港股不但大幅背馳，而且每當美股升，港股不跟；美股跌，港
股跌幅更甚，究竟港股明年能否修復失地？
　　大家一直都在談論，內地加強監管政策力度，今年２月，《國務院反壟斷委員會關於平台經
濟領域的反壟斷指南》落實後，騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、美團
（０３６９０）股價相繼拾級而下，加上內地監管機構對各行業的整改未有停頓，是港股今年表
現失色的最大原因。筆者早前多次說出，內地加強監管不是要打壓企業，而是要製造更公平環境
，防止企業壟斷、數據安全，雖然市場預期監管不會停止，但是有關政策陸續落實後，不明朗因
素逐步消除，加上企業改變營運模式，預期監管風暴對相關企業影響逐漸降低。
　　港股踏入２０２１年最後一周，期指周四（３０日）結算，料結算前恒指或有技術反彈。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/12/2021
【虛幣世界】節日期間加密貨幣市場交投淡靜，比特幣企穩五萬關
市場動向28/12/2021
一站式按揭手機程式助輕鬆置業
中國故事24/12/2021
《神州經脈》拜登簽法案禁新疆產品入口　全周放水5百億滬指仍軟
香港要聞24/12/2021
【回顧展望－息息相關】匯控恢復派息　美加息利好港銀盈利前景
香港要聞24/12/2021
【回顧展望－息息相關】明年美國加快收水及加息　港息料未必跟隨
香港要聞24/12/2021
【回顧展望－樓市把脈】賣地收入增1.9倍　中環海濱地歷來最貴
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金