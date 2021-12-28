《套期保值－蕭猷華》期指結算前或有技術反彈

《套期保值》２０２１年即將過去，港股剩餘４日半的交易日，回顧恒指由今年２月高位

３１１８３點，一直反覆向下，跌至２２６６３點全年低位，累計下跌了８５２０點，恒指成為

全球股市最差排行榜第三位，僅次於哥倫比亞和委內瑞拉股市。反觀美股，屢創新高，由年初約

３０６００點，升至歷史高位３６６８３點，升幅超過６０００點。

美股創新高、Ａ股表現不俗，港股不但大幅背馳，而且每當美股升，港股不跟；美股跌，港

股跌幅更甚，究竟港股明年能否修復失地？

大家一直都在談論，內地加強監管政策力度，今年２月，《國務院反壟斷委員會關於平台經

濟領域的反壟斷指南》落實後，騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、美團

（０３６９０）股價相繼拾級而下，加上內地監管機構對各行業的整改未有停頓，是港股今年表

現失色的最大原因。筆者早前多次說出，內地加強監管不是要打壓企業，而是要製造更公平環境

，防止企業壟斷、數據安全，雖然市場預期監管不會停止，但是有關政策陸續落實後，不明朗因

素逐步消除，加上企業改變營運模式，預期監管風暴對相關企業影響逐漸降低。

港股踏入２０２１年最後一周，期指周四（３０日）結算，料結算前恒指或有技術反彈。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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