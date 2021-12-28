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即市新聞

28/12/2021 09:05

《專家之言－葉尚志》港股緩步上推，若升穿２３５００點後市看好

　　《專家之言》上周五（２４日），港股只有半日市交易，繼續緩步上推連升第四日，恒指微
漲了３０點，向上挑戰至１０日線２３２９１點。目前，受到新年聖誕假期影響，市場的假日氣
氛是來得比較濃厚。然而，在普遍謹慎看空的氛圍下，估計資金總體的倉位仍偏低，如果在這個
時點有消息出來觸發的話，不排除市場有乘勢逼空的可能。我們對後市維持正面積極的看法，恒
指如能進一步升穿２３５００點的關口阻力，正如早前指出，將可確認底部位置已見於
２２６６５點，後市可朝著首站目標２５０００點進發。

＊恒指四連漲向好趨勢未變，銀行股料受惠利率趨升＊

　　恒指繼續震動上行的行情，走出了一波四連漲，宜盡快升穿２３５００點關口來進一步擴展
升勢，否則有繼續整固的傾向，但相信總體向好趨勢未有改變。其中，即將回Ａ掛牌上市的中移
動（００９４１）漲了有接近２％，而有望受惠於利率趨升，本地銀行股亦見表現穩好。恒指收
盤報２３２２４點，上升３０點或０﹒１３％。國指收盤報８２０２點，下跌２點或０﹒０２％
。另外，港股半日主板成交金額有５１７億多元，而沽空金額有５４﹒６億元，沽空比例
１０﹒５６％。至於升跌股數比例是８１２：６３９。日內漲幅超過１０％的股票有３９隻，而
日內跌幅超過１０％的股票有１４隻。而港股通連續第２３日錄得淨流入，合共流入了逾５６０
億元。

＊對騰訊派京東股份看法正面，重磅領漲指數股重現＊

　　盤面上，重磅領漲指數股騰訊（００７００）依然是我們的觀察重點，股價三連升後回整了
０﹒３４％至４６０﹒２元收盤，市場對於騰訊分派京東－ＳＷ（０９６１８）股份普遍予以正
面看法，包括可以提升股東回報以及加強釋放價值等方面，都見有提高了騰訊目標價的舉措。我
們對騰訊也持有正面態度看法，是五大互聯網科技股龍頭ＡＴＭＸＪ的配置首選，建議可以繼續
關注跟進。而另一方面，在市場重現重磅領漲指數股的情況下，相信對市場人氣可以帶來保溫提
升作用，為盤面可以獲得進一步擴散帶來良好基礎。《第一上海首席策略師　葉尚志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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