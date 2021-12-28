《盤後部署》聖誕假後繼續悶市，港股料繼續窄幅上落

《經濟通通訊社２８日專訊》聖誕假後的首個交易日，恒指全日無甚驚喜。高開５８點，曾

經倒跌最多１２２點，中午報２３２０９點，跌１４點。午後曾回升６０點，尾段升幅略為收窄

。地產股造好，恒隆地產（００１０１）升４﹒０８％，報１６﹒３４元，為全日表現最好藍籌

；李嘉誠旗下的長實（０１１１３）及長和（００００１）都分別升２﹒９３％及２﹒６２％。

汽車股捱沽，吉利（００１７５）一度跌回至年初低位，收市跌３﹒８７％，報２１﹒１元，為

全日表現最差藍籌；西安市封城衝擊供應鏈，比亞迪（０１２１１）微跌０﹒９２％。

恒指全日上落不足２００點，收報２３２８０，升５６點或升０﹒２４％，主板成交

９９７﹒４１億元。國企指數報８１９４，跌７點或跌０﹒０９％。恒生科技指數報５５６９，

跌４９點或跌０﹒８９％。

Ａ股同樣高收。上證綜合指數報３６３０，升１４點或升０﹒３９％，成交４０８７﹒６１

億元人民幣。深證成份指數報１４８３７，升１２２點或升０﹒８３％，成交２７７２﹒２０億

元人民幣。



＊通關再添變數，賭股不宜吼＊



大市方面，成交額較上個交易日增加４８０億元，惟仍不足１０００億元，聖誕過後投資者

似乎都仍在「放假中」。雖然今天總算高收，惟還有數天就到年尾，市況料不會有強勁反彈。從

日線圖看，恒指在１０天線遇上頗大阻力，料短期內在２２７００至２３２００點區間上落。

個股方面，澳門出現首宗Ｏｍｉｃｒｏｎ輸入個案，為通關再添變數，賭股全線受挫，其中

銀娛（０００２７）跌幅較多。始終此變種病毒傳染性較強，令疫情反覆不定，賭股這類通關概

念股短期內都不宜沾手。另外，騰訊（００７００）遊戲宣布限制未成年玩家元旦假期打機最多

一小時，相信是響應中央限制遊戲時間的規定，手遊股普遍受挫，短期走勢不太樂觀。（ｅｒ）

