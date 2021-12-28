【外圍經濟】日本零售市道連續第３個月增長

《經濟通通訊社２８日專訊》日本１１月零售按月升１﹒２％，是連續第３個月上升，但低
於經濟學家預期的１﹒３％。日本自９月取消防疫緊急狀態後，消費市道開始復甦，其中服裝和
汽車銷量增加７％，而日本對美歐的貿易亦帶來支持。
此外，日本１１月工業產值按月升７﹒２％，高於預估的４﹒８％。失業率則為２﹒８％，
前值２﹒７％，預估２﹒７％。分析指，經濟復甦前景取決於能否控制Ｏｍｉｃｒｏｎ。
（ｊｆ）
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