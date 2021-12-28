【外圍經濟】亞洲現５０元面額高仿真美鈔，趁北京冬奧前後招騙

《經濟通通訊社２８日專訊》南韓國家情報院（ＮＩＳ）周一警告，亞洲出現一款面值５０
美元、仿真度極高的「超級偽鈔」，可能在北京冬奧舉行前後流入該國。
ＮＩＳ向公眾展示一張偽鈔照片，指出雖然現時在韓國尚未發現該款偽鈔，但明年２月北京
冬奧舉行，會增加外幣需求，應此很有可能會流入韓國。由於面額較１００元美鈔低，因此較易
魚目混珠。ＮＩＳ將與韓國央行、海關等部門合作，並共享情報。（ｊｆ）
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