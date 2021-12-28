  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2021 17:50

《台股攻略－黃振宇》台股高開高收，突破萬八點關口

　　《台股攻略》美股上升，外資於假後重投市場，台股今日（２８日）高開高收，半導體板塊
及貨櫃三雄走強，帶動指數收市升１４８點，以今日高位１８１９７點收市，創歷史新高，成交
金額為新台幣２５９２﹒８７億元，三大法人同步淨買入，共錄新台幣２３９億元。
　　大型權值股方面，台積電預計明年１月１３日召開法人說明會，有望釋出正面訊息，其股價
以新台幣６１５元高收，升１﹒５％，市值逼近新台幣１６兆元；聯發科收新台幣１１７５元，
升２﹒６％；鴻海收新台幣１０５﹒５元，升１％；廣達近期大舉加碼美國伺服器產能，計劃擴
大台灣、泰國及歐洲等地伺服器產能，消息令其股價升３﹒６％；其餘半導體股的聯詠、欣興及
瑞昱均升超過１％。由於各國加強防疫，導致海運及空運的航班大減，推升運價，航運三雄的陽
明收新台幣１２５元，升２％；長榮收新台幣１４３﹒５元，升２﹒９％；萬海收新台幣
２００﹒５元，升０﹒８％。散裝航運升跌不一，中櫃微升０﹒２％、台航升近１％、榮運跌超
過１％。航空雙雄則走淡，華航收新台幣２６﹒９元，跌０﹒４％；長榮航收新台幣２７﹒４元
，無起跌。
　　雖然三大法人聯手淨買入新台幣２３９﹒１３億元，台股一舉突破萬八點關口，但大市成交
量仍然低迷，預料台股維持高位震盪的風險較高，投資宜選股不選市為上，建議留意受惠半導體
市場需求的電子股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/12/2021
【回顧展望－監控風暴】中央監控浪接浪　相關股份仍震盪！
財經熱話28/12/2021
【回顧展望－中概回歸】中概股回流對港股刺激作用微　惟料港交所受惠
中國故事28/12/2021
《神州經脈》負面清單續瘦身VIE納入監管　A場收升成交返萬億
FOCUS28/12/2021
【FOCUS】VIE灰色地帶沉默打破　引導資本支持特定領域
開市Good Morning28/12/2021
黃瑋傑：恆指短期上望23500　螞蟻獲國資增資有利重啟上市
大行報告28/12/2021
【大行炒D乜】騰訊遭高盛微降目標價　大摩維持長實增持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金