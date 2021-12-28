《台股攻略－黃振宇》台股高開高收，突破萬八點關口

《台股攻略》美股上升，外資於假後重投市場，台股今日（２８日）高開高收，半導體板塊

及貨櫃三雄走強，帶動指數收市升１４８點，以今日高位１８１９７點收市，創歷史新高，成交

金額為新台幣２５９２﹒８７億元，三大法人同步淨買入，共錄新台幣２３９億元。

大型權值股方面，台積電預計明年１月１３日召開法人說明會，有望釋出正面訊息，其股價

以新台幣６１５元高收，升１﹒５％，市值逼近新台幣１６兆元；聯發科收新台幣１１７５元，

升２﹒６％；鴻海收新台幣１０５﹒５元，升１％；廣達近期大舉加碼美國伺服器產能，計劃擴

大台灣、泰國及歐洲等地伺服器產能，消息令其股價升３﹒６％；其餘半導體股的聯詠、欣興及

瑞昱均升超過１％。由於各國加強防疫，導致海運及空運的航班大減，推升運價，航運三雄的陽

明收新台幣１２５元，升２％；長榮收新台幣１４３﹒５元，升２﹒９％；萬海收新台幣

２００﹒５元，升０﹒８％。散裝航運升跌不一，中櫃微升０﹒２％、台航升近１％、榮運跌超

過１％。航空雙雄則走淡，華航收新台幣２６﹒９元，跌０﹒４％；長榮航收新台幣２７﹒４元

，無起跌。

雖然三大法人聯手淨買入新台幣２３９﹒１３億元，台股一舉突破萬八點關口，但大市成交

量仍然低迷，預料台股維持高位震盪的風險較高，投資宜選股不選市為上，建議留意受惠半導體

市場需求的電子股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

